Una de las cosas que me está gustando de WhatsApp es que no solo está trayendo diversidad de cosas curiosas dentro de su aplicación de mensajería rápida, sino también un montón de trucos escondidos. Ahora he empezado a usar su denominado “modo arcoíris”, mismo que me ayuda a ver mis notificaciones en diversidad de colores. ¿Cómo se activa?

Pues es bastante sencillo, y no hay necesidad de descargar algún programa de terceros. Todo lo contrario, simplemente debes contar con la más reciente versión de WhatsApp para que pueda cambiar de verde a azul y de azul a rosado.

Cómo activar el “modo arcoíris” en WhatsApp

Actualizar WhatsApp

Primero chequea que tengas la última versión de WhatsApp. Mira siempre la tienda de aplicaciones de tu celular, ello debido a que, en ciertos casos, la plataforma de Meta tiende a variar de posición los botones de su app. Anda a Google Play o iOS Store y compruébalo.

Ir a los Ajustes

A continuación deberás ingresar a los Ajustes de WhatsApp. En dicho apartado observarás un montón de herramientas. Recuerda que para acceder a este paso solo deberás presionar los tres puntitos de la esquina superior. En el caso de los iPhone solo tienes que presionar en Configuración.

WHATSAPP | Solo tienes que ir a los Ajustes de tu smartphone Android o iPhone. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Activar el “Modo arcoíris”

Ahora solo queda ir a la pestaña de “Notificaciones”. Ahora en el apartado de “Luz” podrás modificar el aspecto de cómo deseas que se ilumine tu pantalla cuando recibas un mensaje de WhatsApp: hay tonalidades como el blanco, rojo, amarillo, verde, cian, azul y morado. Selecciona el que más te guste y listo.

WHATSAPP | De esta manera podrás activar el verdadero "modo arcoíris". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

