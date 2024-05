¿Hay demasiadas personas a tu lado y no sabes qué hacer? De seguro alguien ha visto todo lo que te llega a WhatsApp a través de las notificaciones. Si no quieres que eso suceda nuevamente y tengas que lamentarte, entonces este es el truco que debes realizar de inmediato. Lo bueno es que no hay esa necesidad de descargar apps de terceros para ejecutarlo. Además, existe también un método para desactivar alertas de determinadas personas y no de todos. Usa este truco.

Cómo ocultar tus notificaciones de WhatsApp

Para ello es necesario recurrir a tu dispositivo móvil Android e ir a los Ajustes. En el caso de los iPhone también deberás hacer lo mismo . Esta pestaña no cambia en ningún dispositivo móvil.

Para ocultar las notificaciones deberás ir a los Ajustes de tu smartphone, y luego ingresar a Aplicaciones. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Ahora en tu terminal Android busca Aplicaciones, y luego presiona donde dice WhatsApp . En el caso de los iPhone solo deberás ir a la pestaña de WhatsApp .

Luego deberás ingresar a la pestaña de Notificaciones de WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

En ambos software solo dale en Notificaciones . Allí tienes que apagar las alertas. De esta manera, cuando recibas un mensaje, WhatsApp solo te informará de que hay un nuevo mensaje, pero no se te mostrará como pestaña. De esa manera nadie verá qué es lo que te han escrito.

Simplemente desactiva la pestaña de "Permitir notificaciones" y listo. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Recuerda que si quieres volver a tener las notificaciones, solo deberás realizar los pasos anteriores y activarlos.

Si quieres volver a ver las notificaciones, realiza los pasos anteriores. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

