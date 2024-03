Muchos esperan la Semana Santa para poder descansar por los días feriados, mientras que otros simplemente para poder reflexionar sobre la vida, pasión y muerte de Jesucristo. En la religión católica existe gran expectativa por estos días ya que muchos tienden no solo a usar WhatsApp para poder realizar una cadena de oración, sino también compartir mensajes acorde a la fecha. Es por ello que hoy te brindaré un sencillo truco para poder activar el “modo Semana Santa” en la aplicación de mensajería rápida sin demasiado trámite. Eso sí, no hay necesidad de bajar WhatsApp Plus o algún APK, sino un programa que se encuentra en la misma Google Play y que complementará a tu cuenta de Meta. No tendrá acceso a tus contactos ni mucho menos a tu listado de conversaciones. Solo sigue este tutorial que he probado y preparé para ti.

Cómo activar el “modo Semana Santa” en WhatsApp

Lo primero que debes hacer será ingresar a Google Play

Allí deberás buscar la aplicación llamada Nova Launcher , la cual es completamente gratuita.

Cuando la descargues, deberás abrirla y definir cómo deseas que se muestre la pantalla de tu smartphone .

. Una vez hecho eso, deberás pulsar nuevamente sobre Nova Launcher . Allí presiona sobre el recuadro naranja.

Deberás establecer a la app como capa de personalización principal.

WHATSAPP | De esta manera podrás cambiar el ícono de WhatsApp a lo que desees. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ahora el segundo paso será buscar el ícono de la cruz para WhatsApp.

Este debe ser en modo transparente y en PNG, además de alta calidad, para que no sufra pixelización

En ese instante anda al ícono de WhatsApp, deberás presionarlo dos segundos .

. Notarás que aparecerá un menú. Dale en Editar

Nuevamente pulsa sobre el logo de la app de Meta, ingresa a Aplicaciones y luego a Fotos.

WHATSAPP | Así lucirá WhatsApp cuando actives el "modo Semana Santa". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Elige la imagen de la cruz descargada con anterioridad y define su tamaño.

Dale en “Listo” y con ello habrás conseguido el “Modo Semana Santa” en WhatsApp

