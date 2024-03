No pierdas tus conversaciones, stickers o fotos que tanto guardas en tu celular. Marzo es un mes clave para todos los que usan WhatsApp pues la app está a punto de integrar la inteligencia artificial, una herramienta con la que podrás elaborar pegatinas sin programas y obtener información rápida sobre algunos datos. Sin embargo, al no tener un celular compatible, es posible que tu smartphone se quede sin poder de disfrutar de las próximas versiones del programa de Meta. Entre los modelos que se encuentran en este listado están aquellos que tienen el sistema operativo Android 5 Lollipop o inferior, además de iOS 12, el software de Apple, que ya está desfasado. Estos softwares antiguos no cuentan con demasiados recursos para operar cosas complejas. ¿Cuál es el listado? Aquí te lo dejo para que tomes tus precauciones.

Estos son todos los celulares que se quedarán sin WhatsApp el 31 de marzo

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

WHATSAPP | Te recomiendo siempre chequear en tu terminal Android si tienes una actualización pendiente. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

WHATSAPP | De igual manera chequea dentro de tu iPhone qué software tienes a través de los Ajustes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Si tienes un smartphone iPhone, entonces aquí también te doy algunos nombres de dispositivos que debes tomar en cuenta.

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

