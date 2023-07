WhatsApp tiene bastantes trucos no descubiertos, una de ellas es la ‘cámara secreta’. Esta es totalmente distinta a la que se encuentra dentro de la misma aplicación. ¿Quieres activarla? Esto solo funciona, de momento, en los dispositivos Android.

Cabe precisar que esta ‘cámara secreta’ de WhatsApp te permite crear una foto y mandárselo a todos tus amigos. Incluso, puedes convertir esa imagen en un estado y decorarlos con diversos emojis o tus mismos stickers.

Lo mejor de todo es que no es necesario tener que descargar alguna aplicación de terceros. En caso uses WhatsApp Plus , esta ‘cámara secreta’ no se podrá activar, solo se encuentra en la app oficial de Meta.

Cómo activar la ‘cámara secreta’ de WhatsApp

Lo primero será tener un espacio en el panel de tu smartphone.

Si no lo tienes, puedes crearlo.

Luego deberás pulsar sobre un espacio en blanco para que así accedas a los widgets.

Una vez hecho esto, busca los de WhatsApp.

De seguro encontrarás varios con la finalidad de crear un acceso directo de una persona, una cuadrícula donde puedes ver tus conversaciones, entre otros.

WHATSAPP | Esta te permitirá crear contenido en WhatsApp de inmediato para que no pierdas tiempo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)