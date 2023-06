WhatsApp continúa siendo una de las aplicaciones más descargadas debido a la gran cantidad de herramientas que se han ido sumando a lo largo de los últimos tres meses, pero ahora WhatsApp Plus quiere sacar ventaja y se ha actualizado para que lo tengas en tu celular Android.

A pesar de que todavía no tiene el nuevo diseño de la app de Meta, WhatsApp Plus V30.00 , específicamente de Yessimods, cuenta con la función para poder editar los mensajes que has enviado, además de saber quién ha cambiado la foto de perfil y quién te ha bloqueado.

Además de ellas, puedes modificar el color de toda la plataforma, variar las 5 reacciones que vienen por defecto, e incluso también puedes utilizar los mensajes bomba. Pero debes tener cuidado, ya que WhatsApp normal puede darse cuenta y banear tus conversaciones al usar funciones que no tiene la app original.

En caso eso suceda, WhatsApp tiene un formulario para poder llenarlo y así solucione rápidamente el problema que tengas. Puedes acceder a él utilizando este enlace . Recuerda que debes dejar un correo electrónico para que la compañía te de una respuesta.

Cómo descargar WhatsApp Plus V30.00 en tu celular Android