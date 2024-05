Cada vez que escribes en WhatsApp, puedes decorar tus chats con algún tipo de cambio como las negritas, cursivas, tachado, monoespaciado, citas, puntos y hasta enumerar las cosas que necesitas. Sin embargo, si eso ya no te gusta, no te preocupes porque hoy te traigo la solución. Se trata de la modalidad para cambiar de colores las fonts o fuentes de la app de Meta. Si eso no te sorprende, entonces te cuento más: no hay necesidad de descargar alguna aplicación para hacerlo. De esa manera mandarás todo lo que quieras sin que termines afectando tu móvil con alguna app extraña y, lo mejor de todo, es que se activa de forma inmediata en los iPhone y los Android. Tu amigo verá las mismas letras que visualizas en sus conversaciones. Así que manos a la obra.

Cómo tener las letras de colores en WhatsApp

Lo primero que hay que hacer será descargar la más reciente versión de WhatsApp .

. Puedes hacerlo desde Google Play o iOS Store .

o . Una vez que lo tengas, solo dirígete a la web llamada FancyTextGenerator .

. Al abrir la página, encontrarás dos recuadros grandes en la zona superior.

Solo deberás escribir tu texto, por ejemplo, un “Hola” y se mostrarán varios estilos de letras a un lado.

y se mostrarán varios estilos de letras a un lado. De esa manera elige la que más te gusta. Yo te recomiendo que emplees las letras de colores .

. Copia ese mensaje y pégalo en cualquier conversación de WhatsApp.

De seguro tu amigo se sorprenderá con ello. Eso sí, solo funciona con textos en inglés, por lo que si escribes algo en español, puede que las tildes se desconfiguren.

