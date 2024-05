WhatsApp ha decidido poner en su última versión una serie de nuevas funciones, como es el caso del diseño renovado en un color minimalista, además de chequear quién ha estado “en línea” recientemente con solo revisar el apartado de contactos. Pero no es lo único, la plataforma de Meta ha introducido una nueva pestaña que aparece cuando quieres borrar un mensaje. Si pulsas en “Eliminar para ti”, automáticamente se mostrará, ello con la finalidad de que no te estés equivocando. Lo mejor de todo es que aparece tanto en un chat individual como grupal. Definitivamente, esto me ha ayudado bastante, sobre todo si es que es necesario de que tengas que revertir la opción que has elegido. Así que manos a la obra y ponlo a prueba.

Esto aparece si eliminas un mensaje para ti en WhatsApp

A diferencia de las actualizaciones pasadas, en esta podrás regresar un mensaje que has eliminado por error.

Si en caso quisiste borrar un texto para todos y pulsaste el “para ti”, no te preocupes porque hay manera de solucionarlo .

. Lo primero que tienes que hacer será descargar la última versión de WhatsApp desde Google Play o iOS Store .

. Tras ello anda a cualquier conversación, presiona sobre el mensaje que deseas borrar, y elige “Para ti” .

. En ese instante aparecerá en la parte baja un contador de 5 segundos para que deshagas esa opción.

De esta manera podrás retractarte en caso te hayas equivocado en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Con ello podrás volver a visualizar el mensaje en caso te hayas equivocado.

Además, se te permitirá nuevamente emplear una nueva opción para borrar el texto.

Sin duda es un cambio que ayuda a muchos, ya que, a veces, sueles pensar que has eliminado algo para todos.

