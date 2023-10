La calidad del audio y video que grabas a través de WhatsApp Messenger no es la mejor, ya que la referida plataforma de mensajería los suele comprimir estos archivos multimedia para que no ocupen mucho espacio de almacenamiento en tu teléfono inteligente.

Sin embargo, la calidad de imagen ha mejorado gracias a la función denominada “HD”, aunque también puedes optimizar considerablemente la misma con el “modo manos libres”, ¿Por qué? Te permitirá grabar con mayor comodidad y obtendrás mejores resultados.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que no descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados, como por ejemplo WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., solamente tienes que mantener actualizado el aplicativo perteneciente a Meta.

Los pasos para grabar audios y videos con el modo manos libres en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier chat de tu preferencia, puede ser personal o grupal.

Grabar audio en modo manos libres : pulsa por unos segundos el ícono del micrófono que se encuentra en la parte inferior derecha.

: pulsa por unos segundos el ícono del micrófono que se encuentra en la parte inferior derecha. De inmediato, te aparecerá la animación de un candado abriendo y cerrándose, desliza hacia arriba y deja de pulsar.

Listo, lo último que debes hacer es hablar y enviar la nota de voz.

Grabar videos en modo manos libres : en la misma conversación, presiona el ícono de la cámara.

: en la misma conversación, presiona el ícono de la cámara. Se habilitará la cámara del aplicativo, presiona la pestaña “Video”.

Finalmente, toca el círculo u obturador para empezar a filmar.

Es posible cambiar al lente trasero y delantero o viceversa las veces que quieras (sin detener la grabación).

Por qué no puedes enviar un mensaje de video en WhatsApp

Existen dos posibilidades por las cuales no puedes mandar un mensaje de video en WhatsApp.

La primera de ellas es que tú hayas desactivado la opción para mandar un videomensaje.

Para ello revisa en los Ajustes de WhatsApp.

Luego dirígete a Chats y allí activa los “Mensajes de videos”.

En caso de que hayas entrado a un chat cualquiera y no activar esa función, existe un segundo caso.

Y es que la persona a la que intenta mandar un videomensaje de seguro ha desactivado la opción anterior.

De ese modo solo te quedará mandarle un video como siempre lo has hecho o un audio.