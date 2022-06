¿Quieres tener WhatsApp de todos los colores distintos? La app de mensajería rápida tiene varios trucos habidos y por haber, pero hay pocos detalles que sus usuarios desconocen en su totalidad: ¿sabías que puedes cambiar el color del ícono de la app a tonalidad negra?

Aunque WhatsApp no te permita realizarlo de manera nativa, como sí es posible en WhatsApp Plus, en la actualidad existen programas de terceros que te ayudan a hacerlo realidad. Aquí te damos todos los pasos. Recuerda que no debes darle autorización a ninguna app para que acceda a tus conversaciones.

CÓMO CAMBIAR EL LOGO DE WHATSAPP A NEGRO

Lo primero será descargar la app de Nova Launcher.

Define el tema que desees.

Tras ello, busca en cualquier navegador el logo de WhatsApp en negro.

Este debe ser en PNG y transparente.

Cuando descargues el que te gusta, simplemente deberás pulsar dos segundos el ícono de WhatsApp.

De esta manera podrás cambiar el ícono de WhatsApp a color negro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante deberás pulsar sobre el ícono de la app.

Elige la imagen que descargaste anteriormente y define sus dimensiones.

Ahora podrás ver que el ícono de WhatsApp es negro. Recuerda poner en Listo.

ASÍ PUEDES CORTAR SIN ERRORES UN VIDEO LARGO DE WHATSAPP PARA TU ESTADO

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android. Ahora, desde la misma tienda de aplicaciones descarga la app denominada “ Video Uploader y descargador de estado ”.

”. Ábrela y presiona en “Netxt” > “Allow”, aquí te pedirá los permisos de tu galería, otórgale para que puede operar sin inconvenientes.

El siguiente paso es presionar sobre el apartado que dice “Status Uploader”.

Se abrirá la galería de tu dispositivo móvil, en donde debes escoger un video que dure más de 30 segundos.

Presiona sobre la flecha que apunta hacia arriba, la cual se encuentra en el extremo inferior derecho.

“Video Uploader” abrirá WhatsApp .

. Finalmente, tienes que tocar en “Mi estado” y publicar el video.

Listo, eso sería todo. Como puedes ver, el video se habrá publicado en tu estado con un corte perfecto.

POR QUÉ NO PUEDO VER LA FOTO DE PERFIL DE UN AMIGO EN WHATSAPP

Una de ellas es que tu amigo decidió eliminar su foto de perfil de manera momentánea, quizá agregue otra o tal vez no.

Otro es que haya restringido solo su foto de perfil a ciertas personas, como es el caso de sus familiares.

