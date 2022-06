WhatsApp Plus es una de las aplicaciones modificadas de WhatsApp que muchos usan ya que el programa modificado no solo puedes evitar que tus amigos te vean “en línea”, sino también cambiar el color totalmente la plataforma. Pero hay detalles que debes conocer.

¿Usas WhatsApp Plus ? La app, conforme pasa el tiempo, se actualiza con la finalidad de evitar bugs y hasta baneos por parte de WhatsApp. ¿Aún no tienes la última versión del APK? Pues aquí en MAG te daremos todos los pasos para que no pierdas ninguna de tus conversaciones.

CÓMO ACTUALIZAR WHATSAPP PLUS SIN PERDER CONVERSACIONES

Una de ellas es descargando el APK de WhatsApp Plus, la última versión.

Allí tan solo debes reemplazar WhatsApp Plus antiguo por el más reciente y listo.

Sin embargo, si lo que no quieres es perder todos tus chats, simplemente abre la app.

Tras ello dirígete a los tres puntitos de la esquina superior.

De esta manera podrás actualizar WhatsApp Plus en tu celular Android sin perder nada. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí verás Configuración de WhatsApp Plus.

Presiona allí y lograrás visualizar en la zona baja “Actualizar WhatsApp Plus”.

Pulsa sobre él y se te brindará un enlace para que puedas descargar la última versión de WhatsApp Plus.

Instálala y listo, con ello ya podrás seguir usando la app de inmediato sin temor a perder tus conversaciones.

ASÍ PUEDES CORTAR SIN ERRORES UN VIDEO LARGO DE WHATSAPP PARA TU ESTADO

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android. Ahora, desde la misma tienda de aplicaciones descarga la app denominada “ Video Uploader y descargador de estado ”.

”. Ábrela y presiona en “Netxt” > “Allow”, aquí te pedirá los permisos de tu galería, otórgale para que puede operar sin inconvenientes.

El siguiente paso es presionar sobre el apartado que dice “Status Uploader”.

Se abrirá la galería de tu dispositivo móvil, en donde debes escoger un video que dure más de 30 segundos.

Presiona sobre la flecha que apunta hacia arriba, la cual se encuentra en el extremo inferior derecho.

“Video Uploader” abrirá WhatsApp .

. Finalmente, tienes que tocar en “Mi estado” y publicar el video.

Listo, eso sería todo. Como puedes ver, el video se habrá publicado en tu estado con un corte perfecto.

