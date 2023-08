WhatsApp te ofrece dos versiones de su aplicativo móvil: para iOS y Android, cualquiera pensaría que son lo mismo, pero no, de hecho el principal cambio lo aprecias en la interfaz principal de la referida plataforma de mensajería instantánea, no obstante, existen funciones que una tiene y la otra no, los diseños de los emoticones también son muy distintos, muchos creen en el iPhone se ven más atractivos, ¿Te gustaría descargar el paquete de emojis de iOS en tu celular Android? es algo que desde Depor te enseñaremos de inmediato.

En caso utilices WhatsApp en un smartphone Android y tu amigo con iPhone te envía mensajes con emoticones, observarás los íconos que tiene el robot verde, lo mismo ocurre si la situación fuera al revés. No es imposible obtener los emojis de iOS, hay un método para descargarlos aunque sean sistema operativos totalmente diferentes.

Es importante mencionar que los emojis en iOS y Android no son iguales: si comparas el ícono de la “carita revolviéndose de la risa” vas a notar que uno está inclinado hacia la izquierda y el otro hacia la derecha (además de contar con lengua) por otra parte, las tonalidades de colores también varían ligeramente.

El modelo de la parte superior es de Android, mientras que el de abajo pertenece a iOS. (Foto: GEC)

Así puedes descargar los emoticones de WhatsApp para iOS en tu teléfono Android

Primero, a través de la Google Play Store de Android descarga la aplicación zFont .

. Se trata de una app que te ayudará a cambiar la fuente de tu celular sin la necesidad de rootearlo. Para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

. Abre zFont y otórgale los permisos necesarios para que funcione sin problemas.

El siguiente paso es presionar sobre el apartado que dice “ Emojis ”.

”. En esta parte descarga el pack de emoticones correspondiente a los de iPhone (iOS 13 o 14) > lo haces oprimiendo en “Download” > “Set”.

> lo haces oprimiendo en “Download” > “Set”. Aquí la app te pedirá escoger la marca de tu smartphone, puede ser Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.

ZFont va a generar un tema para tu teléfono, el cual tendrás que ejecutar a través de la sección de “Temas” o “Personalización” de Android.

Finalmente, reinicia equipo y ya podrás utilizar los emojis de iOS en WhatsApp versión Android.

Por qué no me aparece “vincular un dispositivo” en WhatsApp

Lo primero que debes hacer será descargar siempre la última versión de WhatsApp.

Para ello debes ir a Google Play o iOS Store y revisar si hay una nueva actualización.

o y revisar si hay una nueva actualización. Una vez que lo hayas hecho, solo debes retirar la NanoSIM de tu smartphone donde deseas vincular WhatsApp.

Una vez hecho eso, abre la app y acepta las condiciones de uso.

Ahora lo que debes hacer es pulsar los tres puntitos de la esquina superior.

Allí aparecerá “Vincular un dispositivo”.

Si no retiras las SIM, automáticamente WhatsApp colocará tu número de celular o no se mostrará esa función.

Cuando culmines simplemente escanea el código QR con tu celular principal y listo.

Empezarán a vincularse todas tus conversaciones y podrás chatear en dos teléfonos distintos.