Como se recuerda, muchos celulares antiguos y actuales no cuentan con la Google Play Store de Android, como por ejemplo: la marca Huawei, esta empresa de origen chino ha roto vínculos comerciales con los Estados Unidos, o simplemente hay un veto de patentes que los obliga a no contar con los servicios de Google, por ello, desde hace tiempo crearon su propia tienda de aplicaciones denominada “AppGallery”, cada año es más popular, pero todavía no incluyen a la plataforma de mensajería instantánea más importante de todo el mundo, hablamos de WhatsApp.

La AppGallery se creó en China en el 2011, pero debido a las sanciones que impuso Estados Unidos a la marca Huawei, la firma oriental tuvo que desplegarla a nivel mundial en el 2018. Han pasado más de cinco años y esta tienda de aplicaciones todavía no cuenta con WhatsApp, ¿Por qué? no se saben los motivos exactos, pero se estima que es debido a los trabajos que mantiene la compañía Meta con Google.

En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a descargar “WhatsApp” en tu celular Huawei de una manera 100% segura. La ventaja es que no te van a banear si no la actualizas, como sucede con WhatsApp Plus, no obstante, el único defecto es que no podrás crear o restaurar la copia de seguridad, ¿Las razones? estas se almacenan en Google Drive.

El truco para descargar WhatsApp en un celular que no tiene Google Play Store

Primero, accede al siguiente enlace para que puedas entrar a la página oficial de WhatsApp .

para que puedas entrar a la página oficial de . Ahora, presiona sobre el botón que dice “Instalador de paquete”, se ubica al costado del aviso “Disponible en Google Play”.

Abre el archivo APK que acabas de descargar.

El siguiente paso es oprimir en “Instalar”.

Espera que Android ejecute el aplicativo en tu celular.

Finalmente, abre la aplicación y registra una nueva cuenta con tu número telefónico.

Listo, es así como puedes chatear a través de WhatsApp sin que tu teléfono tenga la “Google Play Store”.

La guía para que tu pareja no vea chats comprometedores en tu cuenta de WhatsApp

Archivar : cuando archivas una conversación, esta dejará de aparecer en la pestaña de “Chats”, así él o ella no sabrán que hablas con una persona que les causa celos.

: cuando archivas una conversación, esta dejará de aparecer en la pestaña de “Chats”, así él o ella no sabrán que hablas con una persona que les causa celos. Para hacerlo, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes > abre la app y pulsa sobre un chat > se desplegará unas opciones en la parte superior > aquí toca el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

Mantener los chats archivados : las notificaciones de un contacto dejan de aparecer cuando archivas una conversación, pero, si no activas “mantener los chats archivados”, este no solo retornará a la pantalla principal del aplicativo, sino que también te llegarán sus notificaciones.

: las notificaciones de un contacto dejan de aparecer cuando archivas una conversación, pero, si no activas “mantener los chats archivados”, este no solo retornará a la pantalla principal del aplicativo, sino que también te llegarán sus notificaciones. Para habilitar haz lo siguiente: “Ajustes” > “Chats” > desplázate hacia abajo y activa la función “Mantener los chats archivados”.

Mensajes temporales: finalmente, con esta función se eliminará todo el contenido de una chat personal o grupal, ya sea en 24 horas, 7 días o tres meses. Para habilitar la herramienta accede al chat > oprime el nombre del mismo > aprieta en “Mensajes temporales” y escoge el tiempo.

¿Te gustó esta nueva información sobre WhatsApp? ¿Aprendiste un truco útil? Esta aplicación está llena de ‘secretos’, códigos, atajos y novedosas herramientas que puedes seguir probando y solo necesitarás entrar al siguiente enlace para más notas de WhatsApp en Depor, y listo. ¿Qué esperas?