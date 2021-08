¿Cuántas veces te ha pasado? Si estás ocupado, bañándote, cocinando, limpiando la casa o cualquier otra cosa y es urgente que mandes un mensaje por WhatsApp ya que se te puede olvidar, ahora existe un método bastante sencillo con el que podrás enviar un texto a cualquiera de tus contactos sin necesidad de escribir. ¿Cómo lo logro?

Si bien WhatsApp está llena de trucos ocultos, algunos no han usado realmente como debería la app de mensajería. Por ejemplo, ahora es posible mandar una foto y video que desaparece ni bien son abiertas por tus amigos, pero no solo ello, también puedes activar los textos que se autodestruyen si no son vistos por tus amigos en 7 días.

A ello se le suma la modalidad de poder mandar cualquier mensaje sin necesidad de escribir demasiado, en caso no tengas mucho tiempo. Bastará con que des esa orden para lograrlo.

Eso sí, deberás configurar una app de terceros que te ayudará a realizar esa tarea en WhatsApp , así como darle permisos para ingresar a tu listado de contactos. Eso sí, no accederá a tu información personal en caso tú no lo quieras así.

CÓMO MANDAR UN MENSAJE DE WHATSAPP SIN ESCRIBIR EN EL CELULAR

Este truco sirve para aquellos que tienen tanto un celular Android como un iPhone. En ambos casos deberás utilizar los teclados nativos de la aplicación de WhatsApp :

En el caso de los Android deberás contar con el teclado de Google llamado Gboard.

Cuando lo hayas descargado, simplemente pulsa el ícono del micrófono del keyboard.

A continuación empieza a dictar lo que deseas.

De esta manera podrás dictar tu mensaje de WhatsApp sin necesidad de escribir en el celular. (Foto: MAG)

Este transcribirá todo tu mensaje sin necesidad de tener que escribir.

En el caso de los iPhone, el keyboard propio de Apple también trae el ícono del micrófono.

Este se encuentra en la base de todas las teclas.

Cuando lo pulses se activará Siri quien te ayudará a realizar la transcripción de tu mensaje.

Una vez terminado de dictar, simplemente dale en enviar y listo. Con ello habrás mandado un mensaje de WhatsApp sin escribir.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.