La primera vez que te registras en WhatsApp debes agregar una foto de perfil, “Info.” y “Nombre”, la primera en mención es opcional, sin embargo, las dos últimas son obligatorias, no pueden quedar en blanco o vacías, compruébalo. En mi caso coloqué mi nombre y apellido, algo que no recomiendo porque cuando te agregan a un chat grupal, ya sea de la escuela, universidad, trabajo, etc., los integrantes que no tienes agregados tendrán acceso a estos datos importantes y serán capaces de buscar tus otras redes sociales.

Como se recuerda, todos los miembros de un grupo pueden acceder a los ajustes de la conversación y saber cómo te llamas, ¿Te gustaría evitarlo? desde Depor te enseñaremos un sencillo truco para que logres ocultar esta información.

En WhatsApp es posible ocultar la hora de última conexión,“ En línea”, “Foto de perfil”, “Estados”, visualización de mensajes y hasta la “Info.”, no obstante, curiosamente no se puede esconder el “Nombre”, ¿Por qué? se cree que esta sección se relaciona con el código QR privado, el cual brindas y alguien escanea para agregarte de inmediato y sin la necesidad de ofrecer un número.

Así puedes ocultar tu nombre en los chats grupales de WhatsApp

Primero, haz clic en el siguiente enlace para que accedas a Compart.

para que accedas a . En esta página pulsa por unos segundos sobre el recuadro de color blanco para que copies los caracteres invisibles .

Ahora, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho > accede a los “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir tu foto de perfil > después en el lápiz de la sección “Nombre”.

Reemplaza tu nombre pegando el texto invisible que copiaste de “Compart”.

Tu nombre se quedará “Vacío”, toca en “Guardar”.

Listo, así ningún integrante desconocido del grupo sabrá cómo te llamas.

Estas son las señales para reconocer mensajes maliciosos en WhatsApp

Evita abrir enlaces sospechosos , ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus.

, ya sean los que te envían tus amigos o personas desconocidas. Estos podrían descargar automáticamente un archivo que contiene virus. Reconoces un enlace sospechoso porque normalmente la URL es corta y no te permite ver la dirección completa.

No hagas caso a los mensajes que provienen de números desconocidos y menos si son del extranjero. Muchas veces tratan de ofrecerte trabajo con la paga que todos quisieran y cuando caes en la trampa te obligan a descargar un aplicativo con virus.

La popular estafa del premio. Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el "regalo" (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación.

. Se trata de un mensaje falso en donde te ofrecen un premio o descuento en una reconocida tienda, antes de otorgarte el “regalo” (que jamás llegará) también te obligan a descargar una aplicación. No brindes ningún tipo de código. Los ciberdelincuentes te pedirán amablemente que le compartas un código de autenticación que según ellos te “enviaron por error”, si lo concedes podrán acceder a tu cuenta de WhatsApp desde otro celular.