Esta tarde, WhatsApp publicó un estado para destacar todas sus funciones y herramientas de privacidad, pero en la parte inferior había un botón que decía “Empezar”, si lo presionas serás derivado a la sección “Revisión de privacidad”, ¿Qué ajustes tienes que realizar aquí? desde Depor lo explicaremos de inmediato.

No te preocupes si no has visto la historia de WhatsApp, hay otro método para llegar a la revisión de privacidad que más adelante te enseñaremos, pero ¿Qué es exactamente? se trata de un espacio en donde Meta ha juntado todas las funciones de privacidad y seguridad, dos cualidades de la referida plataforma de mensajería instantánea, así será más fácil configurar tu cuenta para protegerla de personas o ciberdelincuentes que quieran acceder a tus conversaciones.

En la interfaz principal de la revisión de privacidad observarás cuatro opciones, pero dentro de cada una hay otras herramientas que serán de mucha utilidad para proteger la información que envías o recibes por WhatsApp, ya sean textos, fotos, videos, audios y documentos.

Cómo configurar en la revisión de privacidad de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es oprimir en “Ajustes” > “Privacidad”.

Como puedes observar, en la parte superior te aparece la función “ Revisión de privacidad ”.

”. Toca el botón que dice “Iniciar revisión”.

Aquí puedes ver las siguientes herramientas de privacidad: “Selecciona quién puede contactarte”, “Controla tu información personal”, “Añade más privacidad a tus chats” y “Añade más protección a tu cuenta”.

Si entras a cada una veras diferentes opciones, por ejemplo: con la primera en mención es posible evitar que extraños te agreguen a grupos; silenciar las llamadas de números desconocidos (no registrados); y bloquear o desbloquear contactos.

Estas son las señales para reconocer mensajes maliciosos en WhatsApp