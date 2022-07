WhatsApp Plus es un programa o APK similar a WhatsApp, pero con características que otras plataformas de mensajería instantánea no tienen, no obstante, eso no quiere decir que la referida versión sea superior o más segura, ya que ni siquiera cuenta con el cifrado de extremo a extremo. En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos una sencilla configuración para que WhatsApp Plus te avise cuando alguien ha cambiado su foto de perfil. Toma nota.

Es probable que en WhatsApp Plus hayas agregado a contactos con los que ni siquiera hablas, de hecho no sabes si es que esa persona sigue teniendo su misma foto de perfil desde la última vez que hablaron. Para descubrir si alguien ha cambiado su imagen debes ingresar a la lista de contactos o a su conversación, sin embargo, la versión Plus cuenta con una opción que te avisará cuando alguien ha cambiado la foto de su cuenta.

LA GUÍA PARA QUE WHATSAPP PLUS TE AVISE CUANDO ALGUIEN CAMBIA SU FOTO DE PERFIL

Primero, tendrás que descargar WhatsApp Plus , líneas abajo te explicaremos cómo hacerlo.

, líneas abajo te explicaremos cómo hacerlo. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Aquí presiona sobre “Plus configuración” y accede al apartado “Pantalla principal”.

Desplázate hacia abajo y activa el interruptor denominado “Nueva foto de perfil”.

Listo, eso sería todo, ahora pídele a un amigo o familiar que cambie su foto de perfil para que corrobores los cambios. Te saldrá la siguiente notificación: “(x persona) ha cambiado su foto de perfil”.

LOS PASOS PARA INSTALAR WHATSAPP PLUS EN ANDROID

Como se recuerda, WhatsApp Plus es considerada como una “Aplicación no oficial” por la compañía Meta (Facebook), por esta razón es que no se encuentra en la Google Play de Android. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK de sitios externos y a continuación te enseñaremos los pasos que debes seguir:

Primero, activa la opción de “Instalación a fuentes desconocidas” de Android, para ello ingresa a los “Ajustes” de tu celular > “Seguridad” > y enciende el interruptor denominado “Orígenes desconocidos”.

Antes de crearte una cuenta de WhatsApp Plus con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial.

con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial. Ahora, descarga el nuevo APK haciendo clic aquí .

. El siguiente paso es instalar el APK.

Por último, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas utilizar la app.

