En caso tus conversaciones grupales o personales de WhatsApp tengan activada la herramienta de descarga automática de archivos multimedia (Visibilidad), todas las fotos o videos que te envíen tus contactos se almacenarán automáticamente en la galería de tu dispositivo Android, el mismo sitio al que posiblemente le hayas concedido su permiso a más de una aplicación, incluyendo a Google, ¿Te gustaría aprender el truco para que Google no tenga el acceso a tus imágenes o videos? desde Depor lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Android es un sistema operativo para móviles desarrollado por Google, así que no es una novedad el decir que los de Alphabet Inc. almacenan información sobre ti, por ejemplo: recopilan las búsquedas que realizas en la web, saben qué aplicaciones utilizas, tiene acceso a tu micrófono (por el Asistente de Google), etc., sin embargo, en determinadas ocasiones los usuarios suelen otorgarle otros permisos del celular a Google, como el de la galería, si haces esto la compañía de la gran “G” podría ver las fotos y videos que te envían por WhatsApp.

ASÍ PUEDES EVITAR QUE GOOGLE TENGA ACCESO A LAS FOTOS Y VIDEOS QUE TE ENVÍAN POR WHATSAPP

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona en el apartado que dice “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas las apps que vienen instaladas de forma predeterminada en el teléfono y las que has descargado.

Busca la app de Google (No Google Chrome), se recomienda encontrarla con la ayuda de la lupa (arriba a la derecha).

Accede a Google y toca en la opción denominada "Permisos".

En la sección “Con permiso”, aprieta en “Archivos y contenido multimedia”.

Finalmente, selecciona en “No permitir”.

Listo, así impedirás que Google continúe teniendo el acceso a las fotos y videos que se descargan automáticamente en WhatsApp y que se almacenan en la galería; si quieres reforzar tu privacidad, también se recomienda quitarle los permisos de tu cámara, además, puedes hacer la misma acción con otros servicios que te brinda Google, como Google Photos por ejemplo.

