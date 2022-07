¿Cómo descargar WhatsApp Plus 2022? En esta nota de contaremos cómo puedes instalar la versión no oficial del conocido aplicativo de mensajería instantánea de Meta y que se ha actualizado a una nueva versión con muchas novedades y mejoras para todos los usuarios. Entérate paso a paso cómo obtener gratis la app para disfrutar de todas las funcionalidades que tiene para los celulares Android.

Para poder instalar WhasApp Plus 2022 en tu smartphone no debes tener la aplicación original en tu móvil, ya que tu cuenta podría ser baneada. También tienes que conocer que hay muchos enlaces de descarga peligrosos y podrías dañar tu celular, por lo que es recomendable acceder a páginas webs confiables como te daremos a conocer más adelante.

¿Cómo descargar la aplicación de WhatsApp Plus 2022?

WhatsApp Plus no es una app oficial, por eso, no está en las Store de los smartphones. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK y a continuación te enseñamos lo pasos para que puedas hacerlo:

Primero, descarga el nuevo APK en este link .

. Luego, instala la APK y activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Debes tener en cuenta que cuando descargas una aplicación ajena a Google Play Store debes activar las fuentes desconocidas.

Por ello, debes seguir esta ruta para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar.

Finalmente, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas usar la app.

Conoce los pasos para descargar la última versión de WhatsApp Plus. (Foto: MAG)

¿Qué se necesita para descargar WhatsApp Plus?

Primero, necesitas un smartphone con sistema operativo Android conectado a internet para poder descargar el APK de WhatsApp Plus con los pasos que te dimos líneas arriba. Además, recuerda que la aplicación pesa aproximadamente en 40 a 50 MB, pero al instalarla es probable que debas tener más espacio para almacenar tus chats y los archivos multimedia que se envíen.

¿Cuáles son los beneficios de usar WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus ofrece más funcionalidades de personalización que su versión oficia. Tiene la posibilidad de programar mensajes, activar el “modo avión” dentro de la app y acceso a más emoticonos que podrás compartir en todos tus chats.

Otra de las ventajas de tener esta aplicación es que cuenta con una mayor capacidad de enviar archivos multimedia. La app permite mandar hasta 50 MB, a comparación de los 16 MB de la app original.

También hay más funcionalidades como desactivar confirmaciones de lectura y elegir los contactos que pueden verlo. Además, puedes esconder la frase “en línea”. Por otro lado, es posible activar notificaciones cuando los contactos se conectan y cambiar el color y tipo de letra en los chats.









