De repente no te has percatado pero al momento de registrarte por primera vez en WhatsApp, la referida plataforma de mensajería te pide un “Nombre” e “Info.” que son campos obligatorios de rellenar y no puedes dejar en blanco. Supongamos que colocaste tu nombre y apellido, luego te agregaron a un chat grupal del trabajo o universidad en donde observas que también añadieron a algunos contactos que no tienes registrados, significa que son extraños, ellos tienen la capacidad de acceder a los ajustes de la conversación y saber cómo te llamas porque aquí aparecen todos los participantes, ¿Te gustaría evitarlo? desde Depor te explicaremos cómo hacerlo. Toma nota.

Actualmente, en WhatsApp es posible ocultar la “Hora de última vez”, la conexión “En línea”, “Foto de perfil”, “Estados”, visualización de mensajes y hasta la “Info.”, pero, curiosamente no se puede esconder el “Nombre”, ¿Por qué? se estima que esta sección se relaciona con el código QR privado, el cual alguien lo puede escanear para agregarte de inmediato sin la necesidad de brindar un número telefónico o añadirte manualmente.

ASÍ PUEDES OCULTAR TU NOMBRE EN LOS GRUPOS DE WHATSAPP

Primero, ingresar a la siguiente web Compart .

. Se abrirá una página extraña. Aquí pulsa por unos segundos sobre el recuadro de color blanco para que copies los caracteres invisibles.

Ahora, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Abre la app y toca el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho > entra a los “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en tu foto de perfil > después en el lápiz de la sección “Nombre”.

Sustituye tu nombre pegando el texto que copiaste de “Compart”.

En ese momento verás que tu nombre se quedará en blanco, dale en “Guardar”.

Listo, así dejarás esta sección vacía y nadie del grupo sabrá cómo te llamas.

QUÉ SIGNIFICA EL BORDE AZUL EN LA FOTO DE PERFIL DE WHATSAPP

Con los bordes azules será más fácil detectar si uno de tus amigos o familiares ha publicado una historia de WhatsApp , ya que ahora no tendrás que ir a la pestaña de “Estado”, sino observar el detalle que mencionamos anteriormente en la foto de perfil.

En iOS, la foto de perfil se mostrará con bordes azules cuando el contacto publique varios estados, si es solo uno el borde será circular, por otra parte, en la versión de WhatsApp para Android te aparecerán de color verde. Las divisiones se pintarán de gris en ambos sistema operativos cuando hayas visualizados las historias.

QUÉ ES WHATSAPP

WhatsApp es una aplicación de mensajería para smartphones en la que se envían y reciben mensajes mediante Internet. Además de utilizar la mensajería en modo texto, los usuarios pueden crear grupos, enviarse imágenes, documentos, ubicación, video, grabaciones de audio y contactos.

WhatsApp fue creada el 24 de febrero de 2009. El 19 de febrero de 2014, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook (Meta), anunció la compra de la aplicación móvil por un importe total de 19 000 millones de dólares.

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.