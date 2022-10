Es un hecho que los tradicionales emojis de color amarillo todavía se siguen utilizando a través de WhatsApp, incluso por encima de los gifs o pegatinas animadas, todavía existen millones de usuarios que en el transcurso de una conversación con sus contactos comparten emojis textuales, aquellos que están conformados por números, letras o símbolos, este es el caso de los dos puntos junto al tres “:3″ y el signo matemático menor al lado del mismo dígito “<3″, ¿Cuáles son sus verdaderos significados? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Estos íconos textuales no son de la actualidad, de hecho se vienen utilizando desde que no existían las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc., ya que los usuarios acostumbraban a enviarlos por mensaje de texto SMS. Entre los más recordados están los siguientes: la carita feliz “:)”; el pacman “:v”; la carita sacando la lengua “:p”, etc., a las finales a todos los convirtieron en emojis animados.

SIGNIFICADO DE LOS EMOJIS “:3″ Y “<3″ QUE SE ENVÍAN POR WHATSAPP

El emoticón textual “:3″ no es nuevo, pero tampoco muy antiguo, se podría decir que su popularidad creció en el año 2010, ¿Qué expresa? no expresa un sentimiento, pero si representa la cara de un gato por la ternura de los felinos, aunque otras personas lo envían para indicar que “les agrada algo”.

Por otra parte, el emoji “<3″ sí es considerado muy antiguo, se empezó a utilizar desde el año 2000 e incluso antes, expresa sentimiento como el “amor de pareja” o “amor de amistad”, ya que representa un corazón, no se especifica de qué color pero muchos lo asocian con el amor, entonces sería el rojo.

QUÉ SIGNIFICA EL BORDE AZUL EN LA FOTO DE PERFIL DE WHATSAPP

Con los bordes azules será más fácil detectar si uno de tus amigos o familiares ha publicado una historia de WhatsApp , ya que ahora no tendrás que ir a la pestaña de “Estado”, sino observar el detalle que mencionamos anteriormente en la foto de perfil.

En iOS, la foto de perfil se mostrará con bordes azules cuando el contacto publique varios estados, si es solo uno el borde será circular, por otra parte, en la versión de WhatsApp para Android te aparecerán de color verde. Las divisiones se pintarán de gris en ambos sistema operativos cuando hayas visualizados las historias.

