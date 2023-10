Actualmente, WhatsApp está preparando dos herramientas para programar videollamadas y eventos (recordatorios), ambas opciones por el momento se pueden probar en la versión beta; sin embargo, todavía no ha mostrado interés por desarrollar una función que le permita a los usuarios programar mensajes desde sus chats personales y grupales, ¿Sabías que existe un método para hacerlo? en Depor te explicaremos el proceso de inmediato.

Antes de comenzar, es importante mencionar que no descargarás versiones alteradas o no oficiales de WhatsApp, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc., aunque sí tendrás que bajar una aplicación de la Google Play Store de Android denominada “Wasavi”.

No te preocupes que no se trata de una app que robará tus datos personales, aunque previamente vas a darle algunos permisos de tu dispositivo móvil para que opere sin problemas. Sabiendo esto, sigue los pasos que te indicaremos y evitar omitir alguno.

El truco para programar un mensaje de WhatsApp

Primero, abre Wasvi y otorgarle los permisos que te pide.

y otorgarle los permisos que te pide. Aquí te aparecerá un vídeo tutorial, es opcional mirarlo.

Ahora, presiona sobre el ícono de la cruz (+) y toca la opción que dice “ Programar un mensaje ”.

”. Selecciona a tu contacto de WhatsApp al que deseas enviarle ese mensajes netamente textual (incluyendo emoticones).

al que deseas enviarle ese mensajes netamente textual (incluyendo emoticones). El siguiente paso es determinar el día exacto, mes, año y hora de envío.

En la sección “Aplicación” escoge si tu cuenta es una personal o Business.

Finalmente, procede a escribir tu mensaje y oprime en “Enviar”.

Algo positivo de Wasavi es que puedes modificar el contenido del mensaje programado siempre y cuando aún no se haya enviado.

Motivos para habilitar los mensajes temporales en WhatsApp

Almacenamiento : si un contacto o grupo acostumbra a enviarte “memes” en imágenes o videos, aquí debes activar los mensajes temporales, pues así evitarás que esos archivos visualizados se sigan almacenando en la memoria interna de tu smartphone.

: si un contacto o grupo acostumbra a enviarte “memes” en imágenes o videos, aquí debes activar los mensajes temporales, pues así evitarás que esos archivos visualizados se sigan almacenando en la memoria interna de tu smartphone. Privacidad : ¿Te revisan el celular? con esta herramienta no dejarás ningún mensaje o evidencia en el chat, estará completamente vació después del periodo de tiempo que configuraste.

: ¿Te revisan el celular? con esta herramienta no dejarás ningún mensaje o evidencia en el chat, estará completamente vació después del periodo de tiempo que configuraste. Almacenar fotos o videos innecesarios : seguro que a veces te comparten capturas de pantalla, fotos o videos repetidos, estos solo consumen el almacenamiento de tu teléfono, así que elimínalos lo antes posible.

: seguro que a veces te comparten capturas de pantalla, fotos o videos repetidos, estos solo consumen el almacenamiento de tu teléfono, así que elimínalos lo antes posible. Independiente: aplica para los chats individuales, grupales o todos.