Existen varios métodos para poder realizar este truco. El más común es descargar una canción a tu dispositivo móvil y luego emplear una edición en CapCut para así colocarle un video a ese tema favorito. Sin embargo, puede que para algunos, que no tienen demasiado tiempo, les parezca engorroso. Es en ese sentido que hoy te mostraré una serie de pasos mucho más simples para que coloques música en tus Estados de WhatsApp. Eso sí, el único requisito para emplearlos será que cuentes con una app streaming en tu celular Android o iPhone. No interesa si este es de pago o es gratuito. Entre algunos que se encuentran habilitados son Spotify, YouTube Music, Deezer, etc.

Cómo publicar un estado de WhatsApp con música

Lo primero será ingresar a tu aplicación de música favorita y busques el tema que te interesa compartir en tus Estados . Una vez que lo tengas, dale en reproducir y listo.

. Una vez que lo tengas, dale en reproducir y listo. Ahora dirígete a WhatsApp y anda a la sección de “Estados”. Añade uno nuevo y verás que accederá a tu cámara principal para grabar un video.

Añade uno nuevo y verás que accederá a tu cámara principal para grabar un video. Cuando la canción haya llegado a la parte que te gustaría compartir, simplemente empieza a grabar ese Estado de WhatsApp .

. Lo bueno es que no se cortará la música, ya que esta quedará oyéndose en segundo plano. Finalizado ello, detén la grabación y compártela. Desde ese momento tus amigos podrán oír ese tema cuando revisen tu perfil.

Solo debes reproducir tu música y dejarla en segundo plano mientras grabas tu Estado de WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

