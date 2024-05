De seguro a la hora de querer revisar alguna conversación de WhatsApp, no encuentras a un contacto específico o simplemente decidiste no hablarle durante buen tiempo y borraste su número de casualidad. Pues no te preocupes, porque existe un sencillo truco para recuperar a ese usuario de forma rápida y sencilla. Los pasos son bastante fáciles y no hay esa necesidad de tener que descargar aplicaciones de terceros que lo único que hacen es quedarse con tu información privada y acceder a tus datos como fecha de cumpleaños, sexo, correo electrónico, entre otros. Emplea este tutorial para volver a chatear.

Cómo recuperar contactos borrados de WhatsApp

Lo primero que debes realizar será ingresar a tu celular Android.

Allí dirígete a la app llamada Contactos .

. En ese apartado debes ingresar a “Organizador” o las tres rayitas de la esquina superior .

. Presiona donde dice “Papelera” .

. Allí se almacenarán todos los contactos que has decidido eliminar por algún motivo.

Lo bueno es que no tiene fecha de caducidad, es decir, no desaparecerán luego de 30 días .

. Ahora solo sácalo de allí y vuélvelo a encontrar en WhatsApp.

Inicia una conversación y listo. Ya con ello tienes la opción de volver a charlar.

WHATSAPP | De esta manera podrás recuperar todos los contactos eliminados en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Aquí más sobre WhatsApp que te recomiendo

SOBRE EL AUTOR Rommel Yupanqui Periodista. Estudié Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Interés por las novedades en el mundo de tecnología, ciencia y cómo estas se aplican a la sociedad. Redacté diversos artículos de géneros variados desde el 2014. Actualmente me desempeño como redactor del Núcleo de Audiencias en El Comercio.