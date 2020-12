¿Se pueden hacer llamadas perdidas ‘fantasmas’ en WhatsApp ? Pues te decimos que sí y aquí te enseñaremos. Si bien la app se ha convertido en una de las aplicaciones en donde gran cantidad de personas se han comunicado durante el 2020 por la pandemia del covid-19 , gran parte de los usuarios ejecutó videollamadas.

Las llamadas de WhatsApp , las cuáles se implementaron hace 4 años, tienen la particularidad de ser totalmente gratuitas. Asimismo, no son limitadas, eso quiere decir que puedes hablar con cualquier persona desde cualquier parte del mundo.

Lo único que debes tener a la mano es el número de tu contacto junto con el código internacional. Pero no solo eso, ahora también se pueden realizar las famosas llamadas perdidas ‘fantasmas’. ¿Qué son?

A través de Labalabi for WhatsApp , una APK muy de moda, podrás lograr realizar llamadas a otra persona sin que timbre. Estas aparecerán en la agenda de llamadas perdidas ‘fantasmas’ de tu contacto. ¿Cómo se hacen? Sigue estos pasos:

Lo primero que tienes que hacer es descargar el APK de Labalabi for WhatsApp .

. Tras darle los permisos correspondientes, podrás acceder a un menú bastante simple.

Allí deberás pulsar sobre “Misscall bomber”.

¿Quieres realizar llamadas o videollamadas fantasmas en WhatsApp? Usa esta app llamada Labalabi. (Foto: MAG)

En ese instante simplemente deberás colocar el número tuyo de WhatsApp y el del otro contacto.

Cuando lo hagas, verás que se abrirá WhatsApp oficial y aparecerá una llamada perdida, como si hubieras llamado y no te contestaron.

Cabe precisar que Labalabi for WhatsApp es una app alterna que no es oficial a WhatsApp , por lo que debes tener bastante cuidado a fin de que no seas baneado.

