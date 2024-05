Los emojis ya no solo se usan para poder acompañar una conversación o el final de una oración en WhatsApp, sino también para expresar sentimientos. El más utilizado en todo el mundo es el de la carita que sonríe, mismo que significa que está feliz o simplemente que se encuentra emocionado porque ha recibido una noticia. Sin embargo, en la actualidad existen ciertos emoticones que reflejan que te están coqueteando. ¿Sabes cuáles son?

Es por esa razón que te he preparado todo un listado de los íconos de WhatsApp que pueden decirte algo, sobre todo si tu ‘crush’ te los envía. Recuerda que todo dependerá también del contexto en el que gire tu conversación.

Listado de emojis de WhatsApp para saber si te están coqueteando

1. El emoji que lanza un corazón

Este emoticón, según Emojipedia, transmite amor hacia alguien. Además, tiende a expresar demasiado cariño a una persona especial que siempre está a su lado. Usualmente, lo emplean los enamorados, pero también puede decir mucho si se lo mandas a alguien que desea tener algo contigo.

WHATSAPP | Usualmente tiene que ver con el amor, pero también puede expresar deseo. Conoce todos sus significados en WhatsApp. (Foto: Emojipedia)

2. El corazón rojo

Cuando se envía solo, el famoso emoji del corazón rojo aparece en gigante. Este símbolo indica amor en toda su expresión, a diferencia de los otros corazones de distintas tonalidades.

WHATSAPP | Muchos se equivocan al enviar el emoji del corazón rojo en WhatsApp y aquí te diremos qué significa. (Foto: Emojipedia)

3. Cara sonrojada

Puede expresar adulación, la sorpresa, la incredulidad, la admiración, el afecto y la emoción, sobre todo si se lo mandas a alguien que quieres mucho.

WHATSAPP | Así se aprecia el emoji de la carita sonrojada en las diversas plataformas distintas a WhatsApp. (Foto: Emojipedia)

4. Corazón con una flecha

Esto significa que está enamorado/a de ti y que desea iniciar una relación contigo. Usualmente los adolescentes lo usan para expresar que han sido flechados por cupido.

Conoce el significado real del corazón atravesado por una flecha y que muchos confunden. (Foto: Depor)

5. Corazones revoloteando

Este símbolo, según indica Emojipedia, expresa que has encontrado a tu ‘media naranja’ y que estás tan contento porque él o ella te ha aceptado.

Si nunca has conocido el significado del emoji de los dos corazones, aquí te lo contamos. (Foto: Emojipedia)

6. El fuego

El emoji del fuego indica que la pasión ha sido encendida por tus palabras.

WHATSAPP | El emoji del fuego tiende a decir que algo quema, además de otros significados dentro de WhatsApp. (Foto: Emojipedia)

7. Carita con ojos de corazón

Esto expresa que tu compañero o amigo ha quedado enamorado de ti a primera vista. Puede ser que te esté coqueteando y desea saber qué es lo que opinas.

Los emojis que sirven para coquetear en WhatsApp

Recuerda que estos emoticones pueden expresar romanticismo en ciertos grados, ya que dependerá de quién te los manda o en qué contexto los han usado. Asimismo, tú estás en la capacidad de poder decirle sí o no a esa persona. Además, debes saber que no estás acorralado en responderle, es decir, lo puedes hacer como no.

