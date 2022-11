Continúan los cambios en WhatsApp. A inicios de esta semana, Meta añadió la función de “Encuestas” en las conversaciones grupales, antes de eso llegaron las “Comunidades” y meses atrás la opción para ver a los “Participantes anteriores”, es un hecho que la referida plataforma de mensajería le está dando prioridad a los grupos en sus últimas actualizaciones. Ahora, se pudo conocer que se acaba de implementar una nueva característica, se trata de la opción que te permite ver la foto de perfil de los usuarios cada vez que envían o responden un mensaje.

¿Cómo hacer que la foto de perfil se vea en los chats grupales de WhatsApp?

Como se recuerda, los grupos de WhatsApp pueden albergar hasta 512 participantes y en las “Comunidades” un total de 5 mil miembros, por lo tanto, es probable que no tengas agregados a todos y no sepas quién está enviando un mensaje cuando hay actividad en la conversación grupal , sobre todo si esos usuarios no han colocado su nombre en la “Info.” o simplemente la mantienen oculta. Esto se acabó, ya que ahora podrás ver la foto de perfil de los miembros cuando envíen mensajes o archivos multimedia, destacó el portal tecnológico WabetaInfo.

Es necesario destacar que si uno de los usuarios que no tienes agregado ha configurado su cuenta para que su foto de perfil esté oculta, no podrás ver la misma, solo visualizarás al clásico sujeto incógnito; además, por el momento dicha característica solo se encuentra disponible en la versión 22.23.0.70 del programa Beta de WhatsApp para los usuarios de iOS (iPhone), más adelante te diremos cómo obtener esta aplicación, también se estima que en una futura actualización llegue a los usuarios de Android.

Vista previa de la función "Foto de perfil en los chats grupales". (Foto: WabetaInfo)

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone.

Luego, serás redirigido de nuevo a TestFlight.

Presiona en “Aceptar” para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp Beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

La función “eliminar mensajes para todos en los grupos” se activará automáticamente cuando adquieras el programa Beta.

¿Qué pasa con tus mensajes de WhatsApp si alguien te desbloquea?