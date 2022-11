¿Qué es “ver una sola vez” en WhatsApp? se trata de una herramienta de privacidad que te permite enviar fotos y videos para que el receptor solo las pueda abrir por única vez, luego el archivo se eliminará automáticamente sin ser almacenado en los documentos internos del dispositivo móvil. Al comienzo los usuarios que recibían este tipo de mensajes, sí eran capaces de tomarle una captura de pantalla al elemento, algo que no tenía sentido, sin embargo, los desarrolladores de Meta corrigieron este error y ahora es imposible realizar un screenshot o grabar la pantalla con una aplicación de terceros. En esta ocasión, desde Depor te explicaremos por qué en WhatsApp Web no puedes abrir fotos y videos con la función “Ver una sola vez”. Toma nota.

Por esta razón no puedes abrir fotos y videos que se ven una sola vez en WhatsApp Web

WhatsApp destacó que desde el 1 de noviembre de 2022, los usuarios que utilicen las versiones de WhatsApp Web y Desktop no podrán enviar ni recibir archivos multimedia de visualización única.

El motivo de esta decisión es que se necesita reforzar la privacidad de las fotos y videos que comparten los usuarios, debido a que es muy complicado restringir las capturas de pantalla en los ordenadores o portátiles.

Recuerda que WhatsApp Web se utiliza a través de los navegadores como: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc., es complicado evitar los screenshots aquí porque directamente no es su servicio, sino una página web. Todo lo contrario ocurre con el aplicativo móvil, en esta versión sí la pueden manipular a su antojo.

La única forma de visualizar estos archivos es con la ayuda de tu celular, de lo contrario te aparecerá el siguiente aviso: " Has recibido un mensaje para ver una sola vez. Para mayor privacidad, puedes abrirlo solo desde tu teléfono" .

. Te recomendamos mantener tu celular cerca cuando utilices WhatsApp Web o Desktop.

Ten en cuenta que las personas tienen la posibilidad de tomar una foto desde otro celular al contenido que enviaste por única vez.

¿Cuáles son los trucos de WhatsApp que son falsos?

Ver estados sin que se den cuenta, pero, tú sí sabrás quién vio tus historias

En caso decidas desactivar la “Confirmación de lectura” de WhatsApp, es cierto que podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos se den cuenta, pero si tú publicas un estado tampoco sabrás qué contactos lo visualizaron, simplemente aparecerá el ícono de un cero junto a una raya.

Otro de los trucos falsos que difunden algunos creadores de contenido, es que si cuentas con la confirmación de lectura encendida y activas el modo avión de tu celular para ver uno o varios estados de WhatsApp, no aparecerá tu visto tras cerrar el aplicativo del segundo plano y desactivar el referido modo a fin de volver a tener conexión a la red. Esto es 100% falso, tu visto saldrá automáticamente, mucho cuidado.

Desactivar la “Confirmación de lectura” para que no aparezca el visto en los chats

Esta configuración sí es cierta, sin embargo, muchos no indican que esto solamente funciona para los chats personales de WhatsApp, quiere decir en aquellas conversaciones en donde solo chateas con un solo contacto. Lo mismo no ocurre en los grupos, pues cuando alguien envía un texto, foto, video, audio, etc., tu visto si aparecerá en caso entres al chat, incluso si escuchas un audio saldrá “Reproducido por (tu nombre)”. A tener en cuenta.

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Se dice que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción “para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 AM, la app no te permitirá hacerlo, el detalle es que se dice equivocadamente que al cambiar la hora de tu móvil a las 11:08 AM o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción “Para todos”, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real.