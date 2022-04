WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que cuenta con diferentes tipos de versiones, por ejemplo: WhatsApp Web y Desktop, la primera se utiliza desde los navegadores como Chrome, Edge, Safari, etc.; y la segunda se instala como un programa en tu PC, lo cierto es que individualmente ambas versiones son idénticas en todos los equipos, ya sea en una computadora o portátil Windows o MacOS, sin embargo, lo mismo no ocurre en los dispositivos móviles, pues aquí la aplicación cambia mucho dependiendo si tu smartphone es Android o iOS de iPhone. ¿Quieres saber qué características tiene la app para Android y no la de iOS o viceversa? aquí lo explicaremos.

Cuando indicamos que “cambian mucho”, no nos referimos solamente a las interfaces de WhatsApp en Android o iOS, estas son totalmente distintas por el sistema operativo, sino que hablamos de las funciones y herramientas que puede tener uno y el otro no, así será tú quien decida cuál de las dos versiones es la mejor.

Es importante aclarar que esta lista de funciones ha sido elaborada por el portal tecnológico especializado en WhatsApp, nos referimos a WabetaInfo, además, se está incluyendo tanto herramientas oficiales como las que se encuentran en etapa de prueba en su versión beta.

HERRMIENTAS EXCLUSIVAS DE WHATSAPP EN IOS Y ANDROID

Descripción de la característica Android iOS Vista previa del chat sin enviar confirmaciones de lectura. No Sí Almacenar imágenes, videos, GIF en la galería después que otras personas las eliminaron “para todos”. No Sí Desenfocar o pixelar imágenes utilizando las herramientas básicas de dibujo.

Sí (En la versión beta) Sí (En la versión beta) Sí Guardar medios manualmente. No Sí Ver el recuento total de chats no leídos mientras estás en una conversación. No Sí Reproducir notas de voz al doble de velocidad. Sí Sí Descargar imágenes desde un URL. No Sí Recortar vídeos. Sí Sí Compartir fotografías sin comprimir el documento directamente. Sí No Seleccionar todos los chats desde la interfaz principal (modo de edición). Sí No Opción de mensajes temporales que se eliminan automáticamente en 24 horas, 7 o 90 días. Sí Sí

Los pasos para unir los contactos duplicados en WhatsApp

Primero, asegúrate de revisar que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android .

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de . Ahora, abre la aplicación de “Contactos” en tu celular.

Aquí debes presionar sobre el ícono de los tres puntos verticales, el que se encuentra en el extremo superior derecho.

Busca y toca en el apartado de “Ajustes” > “Organizar contactos”.

Después, te aparecerá la opción “Unir contactos duplicados”.

Finalmente, acepta y ya habrás eliminado todos los contactos duplicados rápidamente.

Listo, lo único que queda por hacer es ir a WhatsApp y apretar el ícono de contactos que se ubica en el extremo inferior derecho, luego en los tres puntos de arriba y tienes que darle en “Actualizar”. Como verás ya no tendrás contactos duplicados, corrobora los cambios revisando la lista.