Millones de usuarios ya están disfrutando de la herramienta “Fotos en calidad HD”, la cual les permite compartir instantáneas de hasta 12MP, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que WhatsApp también despliegue el envío de “Videos en HD”, aunque algunos reportaron que no pueden utilizar la función porque se topan con el aviso “Este archivo multimedia no tiene resolución HD”, ¿Cuál es la solución definitiva? en Depor la explicaremos de inmediato.

Como se recuerda, WhatsApp comprime a 480p todos los videos que envías a través de su servicio de mensajería, ¿Por qué? así los descargarás más rápido, consumirás menos datos móviles y espacio de almacenamiento, pero los fabricantes de dispositivos móviles cada año se esfuerzan por ofrecerte planes con internet casi ilimitado y memoria interna con más de 128 GB, entonces, en pleno 2023 ya no tiene sentido bajarle tanto la calidad a los videos.

Por esta razón llegó el envío opcional de videos en HD (720p), la calidad estándar seguirá siendo la predeterminada por supuesto. Es importante aclarar que la función no va a mejorar tu archivo como por arte de magia, solo conservará la calidad HD de los clips compatibles con dicha resolución. En caso compartas un video de 1080p, automáticamente será comprimido a 720p con la herramienta.

Solución cuando no puedes enviar videos en HD por WhatsApp

Primero, “ Videos en HD ” es una opción que por el momento solo está disponible en la versión beta de WhatsApp para Android, por ello, si no te aparece descarga el programa de prueba.

” es una opción que por el momento solo está disponible en la para Android, por ello, si no te aparece descarga el programa de prueba. Si ya la tienes y grabas un video por WhatsApp , en la parte superior te aparecerá “HD”.

, en la parte superior te aparecerá “HD”. De repente figura como bloqueada y cuando la presionas se despliega el aviso: “ No se puede configurar en HD. Este archivo multimedia no tiene resolución HD ”.

”. ¿Cuál es el problema? simple, la cámara de WhatsApp no graba en HD, solo llega hasta 480p .

. La solución es grabar con la cámara de tu celular en FHD o HD y luego enviar el video por el aplicativo de mensajería.

Cuando lo hagas la opción HD se habilitará.

Listado de celulares que no tendrán WhatsApp el 31 de agosto

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus