WhatsApp te muestra las condiciones de su servicio antes de crear o registrar una nueva cuenta, pero muchos solo presionan en aceptar y nunca la leen. Este documento te informa sobre lo que debes y no debes hacer, por ejemplo: podrían bloquearte si utilizas versiones modificadas del aplicativo, como WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc., sin embargo, también cancelarían tu cuenta para siempre (en casos muy severos) si envías las “palabras prohibidas”, ¿Te gustarías saber cuáles son? en Depor lo revelaremos de inmediato.

Antes de comenzar, recuerda que WhatsApp no tiene acceso a la información de tus conversaciones personales o grupales, esto gracias al cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad que encripta todos tus mensajes y archivos multimedia, entonces, ¿Cómo saben que has enviado las palabras prohibidas? simple, porque alguien te ha reportado.

Otro dato a destacar es que sí puedes utilizar las palabras prohibidas, pero no con malas intenciones, burla o mofa, de lo contrario te reportarían y la app de color verde tendrá acceso a los últimos cinco mensajes que le enviaste a ese contacto, grupo o si realizaste una publicación en los estados.

Listado de las palabras prohibidas que no puedes utilizar en WhatsApp

Las palabras que nunca debes utilizar con broma por WhatsApp son pedofilia, pornografía o términos derivados

son pedofilia, pornografía o términos derivados En caso las envíes en un chat grupal y te reportan, no solo serás baneado, sino que el grupo entero podría ser cerrado.

Además, dependiendo de la gravedad, WhatsApp decidirá si te bloquea por horas, días, semanas, meses o toda la vida.

Lo mismo ocurre si compartes palabras amenazantes, difamatorias, que inciten al odio, audios y videos inapropiados.

Recuerda que solo serás bloqueado si reportan tu mensaje.

Estos son los beneficios de unirte a un canal de WhatsApp

Primero, no eres visible para los cientos, miles o millones de seguidores, significa que ellos ni tu podrán ver cuando siguen un canal de WhatsApp .

. Tu número de teléfono esta 100% protegido, ni siquiera los administradores del canal podrán acceder a esta información. Además, si entras a la Info. del canal no vas a ver a ninguno de los integrantes.

En caso reacciones a las noticias tampoco sabrán que has sido tú, solo aparecerá el número de interacciones.

Es posible activar las notificaciones en uno o varios canales, así sabrás cuándo enviaron nuevas noticias.

Los administradores solo tienen la capacidad de ver tu nombre y foto de perfil (en caso no hayas modificado estos datos en los ajustes de privacidad de tu cuenta).

Finalmente, estarás informado a través de WhatsApp.