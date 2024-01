Cada vez que observas a uno de tus contactos sin foto de perfil en WhatsApp Messenger, de inmediato te pones a sacar conclusiones y te preguntas si de verdad te ha bloqueado. Para que no te gane la curiosidad, desde Depor te diremos las cinco señales que te ayudarán a determinar si alguien te bloqueó por el servicio de mensajería rápida.

Antes de comenzar, es importante aclarar que la referida aplicación perteneciente a Meta no cuenta con una función para saber si realmente te han bloqueado, algo que WhatsApp Plus, la versión modificada o no oficial, sí tiene entre sus configuraciones, pero como siempre lo hemos dicho, estos programas no son 100% seguros y podrían poner en riesgo la información de tus chats personales y grupales.

Lo único que puedes hacer es prestar atención a las señales para saber, de manera indirecta, si es que te han bloqueado por WhatsApp, quiere decir que no será necesario enviarle un mensaje a ese usuario. Escribirle también es una buena opción, ya que si no le llega el doble check de color plomo es probable que formes parte de su lista negra de contactos.

Estas son las señales para saber si te han bloqueado

Primero, en la ventana superior del chat ya no podrás ver la información de “ últ. vez ” ni el estado de conexión “ En línea ” del contacto.

” ni el estado de conexión “ ” del contacto. Tampoco vas a observar las actualizaciones de la foto de perfil del contacto, te saldrá la silueta de la persona incógnita.

del contacto, te saldrá la silueta de la persona incógnita. Como lo dijimos anteriormente, todos los mensajes que le envíes a un contacto que te bloqueó mostrarán un solo check (mensaje enviado), pero nunca el segundo (mensaje entregado).

(mensaje enviado), pero nunca el segundo (mensaje entregado). Será imposible llamar a ese contacto.

Si le hablaste y solo aparece un check, pídele a un amigo que te incluya a un grupo en donde está él o ella > procede a enviar un mensaje > pulsa el mismo y oprime el ícono de la “i”.

Aquí vas a ver si esa persona ha leído tu mensaje.