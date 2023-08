“Comunidades” es sin duda una de las herramientas que ha tenido mayor desaprobación por parte de los usuarios, pero eso no fue obstáculo para que WhatsApp la incluya de todas maneras en su servicio de mensajería. Muchos terminaron decepcionados e insatisfechos por el tedioso trabajo que deben realizar los administradores para crear y organizar los subgrupos, ¿Te gustaría saber cómo desactivar una comunidad? es algo que en Depor te diremos de inmediato.

Antes de comenzar, ¿Qué es una comunidad? básicamente, es una función perteneciente a las conversaciones grupales, en donde los administradores podrán crear un grupo y luego subgrupos al interior del mismo, desde el inicio suena confuso, así que pondremos un ejemplo: supongamos que tu jefe crea un chat grupal del trabajo e incluyen a todos los colaboradores de una determinada empresa, con las comunidades será posible separar u organizar al personal por departamentos, ya sea el área legal, finanzas, recursos humanos, etc.

El objetivo es no tener muchos grupos de WhatsApp y en uno mismo organizar a varios, además, ningún integrante puede husmear o revisar la lista de participantes de un subgrupo al que no pertenece. El público prefiere lo tradicional y por eso no suelen utilizar las comunidades, aprende a eliminarlas.

Así puedes desactivar una comunidad en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Recuerda que para eliminar una comunidad tienes que ser el administrador, caso contrario solo puedes salirte de la misma.

Aclarando el punto, ahora, presiona el ícono de la pestaña “Comunidades” > entra a la que quieres desactiva.

Aquí oprime el nombre de la comunidad > toca la pestaña del mismo nombre (se ubica junto a “Anuncios”).

Desplázate hacia abajo hasta llegar a la opción “ Desactivar comunidad ” > aprieta en “Desactivar” dos veces.

” > aprieta en “Desactivar” dos veces. En la interfaz principal todavía estará el chat desactivado, púlsalo por unos segundos y elimínalo.

Listo, es así como se eliminará toda la información enviada o recibida en la comunidad.

Qué significa el emoji del check en un cuadrado verde en WhatsApp

Este emoji se conoce en inglés como “Check mark button”.

Además el check puede estar encerrado en un cuadrado o en un círculo, dependiendo de la plataforma en que lo uses.

Su significado es bastante peculiar, según lo que dice Emojipedia.

Antes el emoji servía como una marca de verificación azul delineada.

Pero ahora es verde y trata de expresar una afirmación a lo que se ha dicho en tus conversaciones de WhatsApp.

Asimismo tiene que ver con lo positivo o un “Sí”.

Además puede que también te manden ese emoji para confirmar que tu mensaje ha sido leído o recibido correctamente.

El check encerrado en un cuadrado verde se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 con el nombre de “Marca de verificación blanca pesada” y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.