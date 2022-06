WhatsApp ha sufrido constantes cambios en los dos últimos años, por ejemplo, añadieron la posibilidad de escuchar las notas de voz al doble de velocidad, las reacciones con emojis, los mensajes temporales que desaparecen en 24 horas, 7 días o 3 meses, etc.; sin embargo, al tratarse de varias herramientas, la mayoría de los usuarios no llegan a conocer todas, y por esta razón es que no saben por qué en algunas ocasiones les aparece un punto verde en la pestaña de “Llamadas”, algo que desde Depor te explicaremos a continuación. Toma nota.

Antes de comenzar, es importante mencionar que se trata de una función de las llamadas o videollamadas de WhatsApp, las mismas que ahora te permiten crear una de estas con 50 participantes como máximo.

POR QUÉ RAZÓN APARECE UN PUNTO VERDE EN LA PESTAÑA DE LLAMADAS DE WHATSAPP

Hace meses WhatsApp añadió la función que te permite unirte a las llamadas o videollamadas sin la necesidad de ser invitado.

Quiere decir que tú vas a saber cuando uno de los grupos, al cual perteneces, se encuentra en una llamada o videollamada.

El objetivo es que si en caso no puedas contestar al momento, más adelante seas capaz de ingresar por tu propia cuenta, por supuesto si es que todavía continúa la comunicación.

Cuando una comunicación grupal está en curso, te aparecerá este punto verde, no existe mayor secreto. Esta es una señal para que sepas que uno de tus grupos está en una llamada o videollamada de WhatsApp.

ASÍ PUEDES AGREGAR EL EFECTO NEÓN AL TECLADO DE WHATSAPP

Descarga la aplicación “Teclado Lighting Fuente, Emoji” desde la Google Play, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí . Abrela y presiona en “Comenzar”.

. Abrela y presiona en “Comenzar”. Te aparecerá un aviso muy importante, el cual dice que el teclado nunca recopila datos personales o confidenciales, dale en “Ok”.

El siguiente paso es tocar sobre el botón “Opciones de entrada”.

Se desplegarán todos los teclados disponibles en tu celular, los cuales son: el predeterminado; Gboard (posiblemente); teclado de Samsung, Huawei, Xiaomi, entre otros; y el que has descargado, “Led KeyBoard, escógelo.

Ya tendrás el efecto neón.

Si deseas, selecciona el estilo que más te guste, se recomiendan los gratuitos.

Por último, aprieta en “Obtener tema”.

Listo, eso seria todo. No solo vas a tener el efecto neón, sino también una increíble imagen de fondo y letras de diferentes colores con movimiento. Si lo que quieres es volver a tu teclado predeterminado, solo debes desinstalar la aplicación “Teclado Lighting Fuente, Emoji”.