WhatsApp ha eliminado la información sobre la fecha en que se creó una conversación grupal, ¿Te has dado cuenta? Seguro que no, pues nadie ingresa al aplicativo para ver este detalle. Aún no se sabe cuál fue el motivo para que la compañía perteneciente a Facebook tome esta decisión, sin embargo, a continuación te enseñaremos un truco muy sencillo para que este dato vuelva a aparecer si es que lo consideras importante.

Antes de comenzar te explicaremos ¿Qué es WhatsApp Beta? es la app original convertida en una versión de prueba para que los usuarios puedan experimentar ciertas herramientas antes que se lancen de manera oficial. Pues hace poco la app de Mark Zuckerberg publicó una nueva beta en donde solamente cambiaron su tradicional color verde por otro más claro.

Se trata de la versión beta 2.21.18.1 de WhatsApp para Android, en donde no solo cambiaron los colores de su interfaz, sino también volvieron a implementar los detalles de la fecha y hora en que se creó un chat grupal.

Como se recuerda, los chats grupales llegaron a la referida plataforma en el año 2011; para crear la conversación grupal como mínimo tienes que agregar a un contacto o más; asimismo, si te diriges a la información del chat te aparecerá el siguiente mensaje: “Creado por (nombre de la persona), XX/XX/XX (fecha)”.

Ejemplo (Foto: Mag El Comercio)

CÓMO VER LA FECHA EN LA QUE SE CREÓ UN GRUPO

Primero, tienes que instalar la última versión beta de WhatsApp .

. Ingresa aquí desde tu móvil Android y presiona en ‘Convertirme en verificador’.

desde tu móvil Android y presiona en ‘Convertirme en verificador’. Luego, aprieta en ‘Puedes descargarla en Google Play’.

Se abrirá la Play Store para que descargues WhatsApp Beta .

. Si ya tienes instalada la versión de prueba solo tendrás que actualizarla.

Finalmente, abre la app y dirígete a la información de una conversación grupal para ver quién y cuándo se creó el chat.

