¿Vas a viajar en los próximos días? Entonces debes nota este tipo de tutorial, pues la aplicación de mensajería rápida WhatsApp está bloqueada en algunos países y no podrás realizar llamadas o videollamadas a fin de comunicarte con tus seres queridos.

En la actualidad WhatsApp está trabajando en la puesta en marcha de los mensajes que desaparecen en menos de un día luego de que son vistos por tus amigos. De igual forma, se espera que en los próximos días todos puedan recibir la herramienta que te permite acelerar tus mensajes de audio.

Sin embargo, son muchas las personas que han viajado a otro continente y país, dándose con la sorpresa de que las llamadas y videollamadas no están habilitadas.

¿Qué es lo que debo hacer? Si bien la única opción es descargar otra versión alterna a WhatsApp , esto podría generarte cierta sorpresa. Así que atento al listado.

EN QUÉ PAÍSES NO PUEDES REALIZAR LLAMADAS Y VIDEOLLAMADAS DE WHATSAPP

Según explica WhatsApp en su página web, “desafortunadamente, no podemos ofrecer la función de llamadas en todo el mundo debido a las regulaciones locales de algunos países”. ¿Cuáles son?

En la actualidad solo Egipto y Emiratos Árabes tienen prohibido la realización de llamadas gratuitas de WhatsApp . De modo tal que si tienes la app instalada y realizas una comunicación, esta se verá afectada.

Conoce en qué países es imposible realizar llamadas y videollamadas de WhatsApp por regulaciones internas. (Foto: WhatsApp)

“Si estás en un país donde el servicio no está disponible, no podrás recibir ni hacer una llamada con WhatsApp. Por esta razón, aunque tú estés en un país que sí disponga del servicio, no podrás llamar a personas en países que no dispongan del mismo.”, comentó la compañía.

Si bien en otros países también se está regulando la posibilidad de que las comunicaciones de WhatsApp sean de pago, de momento no hay ninguna aprobación que evite que estas sean gratis.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.