¿Eres de las personas que chatea por WhatsApp ? La app sigue cambiando constantemente. Por ejemplo, la aplicación, en la actualidad, brinda la posibilidad de acelerar audios hasta el doble de velocidad, generando que no tardes mucho en responder.

Asimismo, WhatsApp está implementando herramientas como la posibilidad de borrar todos los mensajes de tus amigos sin dejar rastro con el nuevo “modo desaparición”.

Sin embargo, la aplicación perteneciente a Facebook aún tiene una serie de detalles que muchos usuarios buscan de Telegram. Es por ello que se ha desarrollado WhatsApp Plus , una alternativa a la app original que tiene más funciones.

Por ejemplo, en ella es posible cambiar el color total de la plataforma. Ahora ya se encuentra en la versión 16.00. Aquí te diremos todas las novedades que trae el nuevo APK y cómo tenerlo en tu dispositivo móvil.

CÓMO DESCARGAR APK DE WHATSAPP PLUS 16.00

WhatsApp Plus 16.00 ahora cuenta con diversidad de elementos que la app original no cuenta. Sin embargo, cabe precisar, que puedes ser víctima de un futuro baneo, por lo que dependerá de cada usuario si desea usarla o no:

Según informa la aplicación por medio de mensajes, ahora puedes tener una tienda de temas dinámicos.

De igual forma estrena los mensajes autodestructivos: los mismos que puedes activar mientras chateas por WhatsApp.

También hay una mejora en el sistema de seguridad y privacidad. WhatsApp Plus informa que puedes ocultar la última hora de conexión y los vistos en los estados de tus amigos.

Por otro lado, estrena además la posibilidad de traducir de manera automática los mensajes.

Finalmente, también puedes saber cuál de tus amigos se encuentran cerca a tu ubicación.

Para poder descargarla puedes obtener el APK usando este enlace .

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.