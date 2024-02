No hay duda de que WhatsApp es el servicio de comunicación instantánea más importante de la actualidad, registrando más de cuatro mil millones de usuarios activos en todo el mundo, quienes la utilizan para chatear a diario con sus amigos, familiares o compañeros del trabajo. Por todo lo mencionado, resulta preocupante saber que muy pronto tu teléfono inteligente dejará de ser compatible con la referida aplicación de color verde.

Para ser específicos, WhatsApp ya no funcionará en todos los celulares que cuenten con el sistema operativo Android 5 o versiones inferiores. La única solución que te permitirá seguir utilizando este popular servicio es actualizando el software del smartphone a una versión superior.

Aclarando el punto, el próximo 29 de febrero te aparecerá el siguiente mensaje: “tu dispositivo ya no es compatible”, y cuando acudas a la Google Play Store de Android te toparás con el mismo aviso, ni siquiera podrás volver a descargar o actualizar WhatsApp. Esto ocurre producto de las frecuentes actualizaciones que traen consigo nuevas y complejas herramientas, las cuales no puede soportar un teléfono antiguo, como por ejemplo: la función para compartir pantalla durante una videollamada, el bloqueo de chats con huella dactilar, abrir y administrar dos cuentas en la misma aplicación, etc.

Lista de equipos en donde no podrás descargar o actualizar WhatsApp desde la Google Play

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum