No hay duda que WhatsApp ha cambiado radicalmente, pues ahora cuenta con una gran cantidad de funciones que la mayoría no conoce hasta la presente fecha. La app perteneciente a Meta no solo se limita al envío de mensajes o archivos multimedia, por ejemplo: existe el truco para saber la ubicación precisa de tu pareja, amigos o familiares sin que se den cuenta, ¿Te gustaría obtener dicha información? Desde Depor te diremos lo que debes hacer de inmediato.

Antes de comenzar, es importante aclarar que rastrear a alguien por WhatsApp no implica que estés cometiendo algún delito o acto ilícito. Muchos padres utilizan con sus hijos la herramienta “Ubicación” para conocer el lugar exacto en donde se encuentran, es una forma de mantener a salvo a tus seres queridos.

La “ubicación en tiempo real” te permite saber, por una determinada cantidad de tiempo (15 minutos, 1 y 8 horas), en dónde se encuentran tus contactos a cada instante, significa que vas a monitorear sus movimientos. Aclarando el punto, toma nota de los pasos para conocer la ubicación de alguien.

La guía para acceder a la ubicación real de alguien por WhatsApp

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e inventa alguna excusa para que esa persona te envíe su ubicación en “ Tiempo real ”.

”. Si estás personalmente con él o ella, dile que te preste su teléfono.

Verifica si tiene el GPS del celular activado (imprescindible).

Entra a su cuenta de WhatsApp y comparte en tu chat su ubicación en tiempo real (por 8 horas).

Presiona el ícono del clip > “Ubicación” > “Ubicación en tiempo real” > selecciona “8 horas”.

Luego, elimina “para mi” ese mensaje .

. Listo, así no sospechará que tienes acceso al GPS de su smartphone.

Es necesario aclarar que con la ubicación en tiempo real sabrás hacia donde se dirige una persona.

Lo mejor de todo es que no será necesario instalar APKs extrañas para conocer dicha información.