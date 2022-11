Por fin se publicó las “Comunidades” en la versión estable (oficial) de WhatsApp, tanto para los dispositivos iOS de Apple como para los usuarios de Android, ¿Qué es esto? básicamente se trata de una herramienta perteneciente a los chats grupales, pero no son lo mismo, aunque ambos comparten algunas similitudes también tienen sus diferencias, las cuales te diremos a continuación.

Como lo dijimos anteriormente, es una función de los chats grupales de WhatsApp que te permitirá crear subgrupos al interior de los mismos, así podrás organizar a los integrantes de la conversación de manera más efectiva. Por ejemplo, supongamos que has creado un grupo de la urbanización de tu barrio, con las comunidades podrás dividir a los miembros en manzanas, ya sea “A”, “B”, “C”, etc., todo esto sin afectar al grupo original, asimismo, la información de los subgrupos será de carácter privado significa que si no eres un participante no podrás ver absolutamente nada, ni siquiera quiénes pertenecen aquí.

DIFERENCIAS ENTRE LOS CHATS GRUPALES Y COMUNIDADES DE WHATSAPP

Funciones Grupos de WhatsApp Comunidades de WhatsApp Anuncios masivos No Sí Organizar el grupo en subgrupos No Sí Te permite crear encuestas Sí Sí Llamadas y videollamadas Sí Sí Cantidad de participantes en llamada y videollamadas 32 32 Reacciones Sí Sí Cantidad de miembros 512 5 mil Envío de archivos multimedia Hasta 2 GB Hasta 2 GB Mensajes temporales Sí Sí

CÓMO OCULTAR “GRABANDO AUDIO” EN WHATSAPP

Lo primero que tienes que hacer es crearte una conversación contigo mismo.

Para ello deberás registrar tu número como cualquier otro contacto.

Luego ingresa a WhatsApp y búscate con la finalidad de abrir un chat.

En ese momento deberás grabar el audio que deseas mandar.

Posteriormente pulsa sobre el audio en cuestión y reenvíalo a la persona que desees.

En ese momento se creará un archivo de audio totalmente distinto.

De esa manera no aparecerá “grabando audio” en tus conversaciones de WhatsApp.

