Para que alguien se pueda comunicar contigo a través de WhatsApp solo necesita tu número telefónico, sin embargo, en algunas ocasiones los mensajes que te envía un determinado usuario no son los más agradables, pues a veces suelen amenazarte, enviarte mucho contenido spam, acostarte, etc., por estas razones es posible bloquear a un contacto y existen diferentes maneras de hacerlo. Desde Depor te explicaremos detalladamente el procedimiento de cada una, así que toma nota.

APRENDE TODAS LAS FORMAS DE BLOQUEAR A ALGUIEN POR WHATSAPP

Cuando ya tienes un chat abierto con ese contacto

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes desde la Google Play Store de Android o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes desde la Google Play Store de Android o App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación y entra a la conversación con ese contacto que quieres bloquear.

El siguiente paso es presionar el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, escoge las que dice “Más” > “Bloquear”.

Finalmente, la aplicación te preguntará si en realidad quieres bloquear a ese usuario, toca en “Bloquear”.

Cuando no existe un chat abierto y ese contacto te hizo llamadas o videollamadas

En la interfaz principal de WhatsApp aprieta la pestaña denominada “Llamadas”.

aprieta la pestaña denominada “Llamadas”. Luego, realiza un toque sobre el nombre de ese contacto o el número (en caso no lo tengas registrado).

Aquí vas a hacer clic en los tres puntos de arriba.

Por último, pulsa la opción “Bloquear” > “Bloquear”.

Desde los ajustes de WhatsApp

Abre el aplicativo actualizado y aprieta los tres puntos.

Entra en “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y accede al apartado “Contactos bloqueados”.

Te saldrá la cantidad de usuarios bloqueados. En esta parte debes presionar el ícono de “Agregar” (arriba a la derecha) está como una persona incógnita junto al símbolo más (+).

Después, simplemente selecciona al contacto que quieres bloquear. Es necesario destacar que solo podrás bloquear a las personas que tienes registradas.

Bloquea a un número desconocido que inicia una conversación

Abre el chat cuando te llegue el mensaje de ese número desconocido.

No ingreses al contenido que te envía, ya que podría tratarse de algún virus malware que comprometa tus datos personales y bancarios.

Si no reconoces el número, lo ideal sería bloquearlo.

Para ello, en la parte superior de la conversación te aparecerán dos pestañas: “Bloquear” y “Añadir”, por supuesto pulsa en la primera.

El último paso es corroborar el bloqueo.

CÓMO SILENCIAR A UN DETERMINADO CONTACTO DURANTE UNA LLAMADA GRUPAL DE WHATSAPP

Es necesario que pertenezcas a un chat grupal de WhatsApp que tenga como mínimo 3 integrantes (incluyéndote).

que tenga como mínimo 3 integrantes (incluyéndote). Ingresa a la conversación grupal y presiona sobre el ícono del teléfono que se ubica en el extremo superior derecho.

Cuando todos contesten a la llamada, toca la foto o nombre de cualquier contacto que quieres silenciar.

Se abrirá una mini ventana en la parte inferior con el nombre de ese contacto junto a dos opciones: “Escribir mensaje a (nombre del contacto)” y “Silenciar a (nombre del contacto)”, elige la segunda.

Listo, eso sería todo. Así es como silencias a una persona durante el transcurso de una llamada grupal, pero, ten en cuenta que solo lo habrás silenciado para ti y no para los demás integrantes, si ellos no quieren escucharlo tienen que realizar el mismo procedimiento.

¿Tiene sentido silenciar a alguien en plena llamada grupal? la respuesta es sí, y la referida aplicación perteneciente a Meta tiene una buena excusa que fundamente la nueva opción para los grupos. WhatsAppindica que si alguno de los contactos olvida silenciarse o no se ha dado cuenta que ha ingresado a la llamada, es posible quitarle el audio para que el ruido de su entorno no afecte a toda la comunicación, ya que por ejemplo: esa persona podría estar en el bus, estadio, concierto, etc., lugares en donde hay mucha bulla.