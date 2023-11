Muchas personas tienen sus recuerdos dentro de su cuenta de Gmail. Gracias a ella no solo podemos guardar nuestra copia de seguridad de WhatsApp , sino también nuestros stickers, algunos videos, fotos, conversaciones de nuestro ex, etc.

Sin embargo, a partir del 1 de diciembre no solo se reducirá el espacio para WhatsApp , sino que la compañía Alphabet ha decidido eliminar algunas cuentas de Google que no han sido abiertas por más de 2 años.

Es por esa razón que si guardas tu copia de seguridad en WhatsApp en tu cuenta de Gmail, aquí te decimos qué cosa debes hacer.

Cómo evitar que Google elimine tu copia de seguridad de WhatsApp