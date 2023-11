En los últimos meses, WhatsApp Messenger ha publicado una gran cantidad funciones que mejoraron la experiencia de uso en su plataforma de mensajería rápida, por otra parte, Google anunció algo que acabo con esta racha de buenas noticias para los usuarios.

¿Qué relación tiene WhatsApp y Google? La compañía de la gran “G” guarda en Drive (la nube) “cada copia de seguridad” que creas por el aplicativo de color verde, se trata de un documento o copia de respaldo de todos tus mensajes y archivos multimedia para que no los pierdas en caso te roben el dispositivo móvil. Es así como podrás restaurar dichos datos en otro teléfono inteligente.

Las copias de seguridad pesan demasiado (más de 5 GB) y en la actualidad no ocupan almacenamiento en Google Drive, pero muy pronto consumirán ese espacio de acuerdo a la información difundida por los de Alphabet, Inc. Como se recuerda, Drive, Gmail y Photos comparten un total 15 GB de manera simultánea, en caso de ocuparlo todo no guardarás tus nuevas copias y deberás pagar por más espacio.

Los ajustes que debes realizar en WhatsApp antes de diciembre

Desactiva la descarga automática de archivos multimedia

El objetivo es hacer lo menos pesada tu copia de seguridad.

Verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, presiona el ícono de los tres puntos que se ubican arriba a la derecha y accede a los "Ajustes" (en Android). Toca el ícono de la rueda dentada abajo a la derecha (en iOS).

El siguiente paso es oprimir el apartado “Almacenamiento y datos”.

Ubícate en la sección “ Descarga automática ”.

”. Aquí vas a decidir si WhatsApp descargará fotos, audios, videos y documentos si tienes los datos móviles activados.

Lo mismo harás si te encuentras conectado a una red wifi.

Lo ideal sería descargar solo fotos en ambos casos, ya que los videos suelen pesar muchos gigabytes y sobre todo si los miembros de un grupo acostumbran a enviar memes y no archivos relevantes.

Escoge la calidad de las fotos que envías o recibes

Vuelve a “Almacenamiento y datos” y sitúate en la sección “Calidad de carga de los archivos”.

Oprime en “Calidad de carga de las fotos”.

Te saldrán tres opciones: “Automática (recomendada)”, “Mejor calidad” y “Ahorro de datos”, escoge la primera o la última, no la del medio.

Si lo haces WhatsApp no va a comprimir las fotos que envías o recibes , significa que se enviarán con su calidad original.

Algo que haría ocupar tu espacio de almacenamiento.

Activa los mensajes temporales

Con esta herramienta harás que todo el contenido de una conversación desaparezca en una determinada cantidad de tiempo.

Por el momento existen tres opciones: 24 horas, 7 días o tres meses. En una futura actualización llegarán otros tiempos, como por ejemplo: desde una hora y hasta un año.

Los “ mensajes temporales ” no solo eliminan el contenido de un chat, también borran esos archivos de la carpeta interna de WhatsApp.

Como se recuerda, todo lo que descargas por WhatsApp se almacena automáticamente en una carpeta interna que el aplicativo crea en el sistema operativo de tu celular.

Para activar esta función, accede a cualquier chat y aprieta el nombre del contacto.

Aquí presiona en “Mensajes temporales” y elige el tiempo que deseas.