No todas las mejoras son bienvenidas. WhatsApp ha lanzado el nuevo botón Meta AI para que los usuarios puedan hacer uso de la Inteligencia Artificial generativa. Se trata de un salto considerable para lo que se supone que es un simple sistema de comunicación instantánea pero no todos están satisfechos con el cambio.

Sucede que Meta AI es invasivo para los usuarios más tradicionales de WhatsApp. Además del botón que aparece en la pantalla principal, Meta AI hace aparición en la barra de búsqueda y eso ha causado la indignación de miles de usuarios.

La gente de Reddit comenta que odia la actualización porque, cuando se intenta buscar algo en WhatsApp, el sistema envía al usuario al chat con la IA. Incluso, hay redditors tan molestos que buscan plantear un movimiento en contra de Meta AI.

“Me ENCANTARÍA formar parte de algún movimiento para que la estúpida IA de Facebook no tenga ningún valor. Por favor, díganme que otros también lo harán. No me parece genial no poder elegir si los bots y la basura de la IA se infiltran en mi vida. Entiendo que a algunas personas les encanta la IA (no me siento identificada), pero me gustaría que permitieran a los usuarios desactivarla o eliminarla por completo”, comentó @LolaLinguini.

Razones no le faltan porque WhatsApp no ha dispuesto de una opción para desactivar Meta AI. Todo están obligados a descargarlo. Sin embargo, un experto de la comunidad ha revelado el truco para deshacerte de Meta AI en la barra de búsqueda.

Cómo eliminar Meta AI de la barra de búsqueda en WhatsApp

Al no haber una solución oficial, los usuarios que deseen eliminar Meta AI tendrás que instalar una versión anterior de WhatsApp y desactivar las actualizaciones automáticas para que no haya ningún cambio a futuro. Un experto de WhatsApp en Reddit explicó cómo solucionarlo.

Haz una copia de seguridad en WhatsApp: clic en Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Guardar en Google Drive .

. Elimina la aplicación WhatsApp.

Clic en este enlace para instalar WhatsApp 2.24.7.75 desde APKMirror. Tendrás que activar las descargas desde fuentes desconocidas: Configuración > Seguridad > Fuentes desconocidas .

para instalar WhatsApp 2.24.7.75 desde APKMirror. Tendrás que activar las descargas desde fuentes desconocidas: . Restaura la copia de seguridad.

Acude a Google Play y busca WhatsApp

Clic en Ajustes (tres puntos) y desmarca la actualización automática.

Listo, podrás seguir usando WhatsApp sin la molestia de Meta AI en la barra de búsqueda. Aconsejamos hacer la actualización cuando Meta active la opción de cerrar Meta AI a voluntad de los usuarios para que estés al día en cuestiones de parches de seguridad.

