WhatsApp está presentando constantes actualizaciones y ahora no solo es una simple plataforma de mensajería instantánea, también te permite compartir archivos multimedia, como por ejemplo: imágenes, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., no obstante, son millones los que prefieren enviar una nota de voz, sobre todo cuando no quieren escribir o están con las manos ocupadas.

Meta implementó hace pocos meses una herramienta que los cibernautas venían pidiendo desde el año 2015, hablamos de la función para pausar, escuchar y volver a reanudar el audio que estabas grabando. Para hacerlo solo pulsa y desliza el ícono del micrófono hacia arriba, de esta manera se habilitarán tres botones: “Eliminar”, “Detener” y “Enviar”, si presionas sobre el segundo podrás escuchar la grabación o reanudar el mensaje de voz (micro).

Gracias a las ondas del audio será posible confirmar si alguien ha pausado un mensaje que estaba grabando, es muy común que lo detengan cuando el archivo dura varios segundos o minutos.

Así puedes saber si pausaron y reanudaron un audio de WhatsApp

Cuando recibas la nota de voz de WhatsApp vas a visualizar sus ondas.

Las más altas representan que hubo mayor ruido, todo lo contrario para las más bajas.

Concéntrate en las bajas, si ves que no hay ruido es probable que hayan detenido la grabación, a excepción de que todavía se escuche el sonido del ambiente.

Cuando pausan sentirás los cortes del audio.

Las palabras también se cortan de forma repentina, por ejemplo: si alguien quiere decir hola y solo escuchas “Hol” y luego “cómo estas”, entonces la detuvieron.

Qué significa el número “4444″ en WhatsApp

El número “4444″ no tiene nada que ver con una oración larga, por el contrario, es una frase bastante corta.

Esta se ha hecho viral especialmente por los enamorados en WhatsApp.

Si no lo has usado, aquí te decimos qué cosa es.

El número “4444″ quiere expresar “Me hiciste cambiar”.

Esta, a diferencia de otros, ya está en español y no tiene traducción en inglés.

Puedes usarla, por ejemplo, en frases como “Mi vida ha dado un cambio 4444″ o “Me has llenado la vida 4444″.

Recuerda acompañar tu mensaje con una llamada o videollamada de WhatsApp hacia esa persona que te gusta.

De esa manera él o ella sabrá que le interesas demasiado y que lo protegerás.

