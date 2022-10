WhatsApp es un aplicativo de mensajería instantánea muy limitado, por esta razón es que los usuarios prefieren migrar a WhatsApp Plus, ¿Qué es esto? se trata de un programa “no oficial” de la referida plataforma, según Meta, la cual te incluye mejores beneficios y una mayor cantidad de funciones que la propia versión original no tiene. A través de la APK puedes utilizar herramientas exclusivas, como por ejemplo: la opción para ocultar la palabra “Escribiendo...” cuando contestas los mensaje, la notificación de contactos que se encuentran conectados, modificar toda la interfaz principal, etc., ¿Te gustaría saber cómo descargar la última versión de octubre de WhatsApp Plus totalmente gratis? desde Depor lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante aclarar que existen ciertos riesgos tras descargar e instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo móvil, el más severo es la suspensión temporal o permanente de tu cuenta si es que Meta detecta que estás utilizando el APK, significa que ni siquiera podrás utilizar tu número para la versión original. En caso desees evitar este tipo de situaciones solo debes mantener actualizado el programa y obtener la última versión de Plus, de hecho no se han detectado muchos casos de suspensión.

Además, antes de registrar tu número en WhatsApp Plus, previamente tienes que haber eliminado tu cuenta de WhatsApp y el mismo aplicativo original, de lo contrario podrían identificar que estás intentando acceder a la versión Plus. Como se trata de un programa “No oficial” es imposible que lo descargues desde la Google Play Store de Android, para obtenerlo será necesario que accedas a páginas externas confiables como “iDescargar”.

ASÍ PUEDES DESCARGAR LA ÚLTIMA VERSIÓN DE WHATSAPP PLUS MES DE OCTUBRE

Primero, crea una copia de seguridad de tu cuenta de WhatsApp (la de Meta).

Ahora, procede a desinstalar el aplicativo.

El siguiente paso es descargar WhatsApp Plus haciendo clic en el siguiente enlace .

. Desplázate hacia abajo y presiona en el botón celeste denominado “Descargar APK”.

Toca el ícono de los tres puntos de Google Chrome que están situados arriba a la derecha.

Entra a “Descargas” > “WhatsApp Plus” > “Instalar”.

Ya se habrá instalado automáticamente, pero antes de abrirlo dale los permisos de tu celular. Para esto anda a los “Ajustes” > “Aplicaciones” > “WhatsApp Plus” > “Accesos” y dale todos los permisos necesarios.

Retrocede un paso y aprieta en la sección “Instalar aplicaciones desconocidas” > activa el interruptor “Permitir desde esta fuente”.

Finalmente, ingresa a WhatsApp Plus y registra tu número como en la app oficial.

CÓMO DESCUBRIR SI TUS CONTACTOS UTILIZAN WHATSAPP PLUS

En Línea: WhatsApp todavía se encuentra desarrollando en su programa Beta la función para ocultar el estado “En línea” a los contactos que tú quieras, por lo tanto, si ves que alguien te responde un mensaje de inmediato y no aparece su conexión, significa que utiliza WhatsApp Plus.

WhatsApp todavía se encuentra desarrollando en su programa Beta la función para ocultar el estado “En línea” a los contactos que tú quieras, por lo tanto, si ves que alguien te responde un mensaje de inmediato y no aparece su conexión, significa que utiliza WhatsApp Plus. Escribiendo... : la conexión “En línea” cambia a “Escribiendo...” cuando tus contactos responden a uno de tus mensajes, si no te sale esta palabra en la parte superior, es un indicio para saber que también ha descargado el APK no oficial.

: la conexión “En línea” cambia a “Escribiendo...” cuando tus contactos responden a uno de tus mensajes, si no te sale esta palabra en la parte superior, es un indicio para saber que también ha descargado el APK no oficial. Grabando audio... : de igual manera, el estado “En línea” cambia a “Grabando audio...” cuando tus contactos responden tus mensajes con una nota de voz.

: de igual manera, el estado “En línea” cambia a “Grabando audio...” cuando tus contactos responden tus mensajes con una nota de voz. Estados eliminados: si tus amigos o familiares todavía pueden ver los estados que acabas de borrar, quiere decir que tienes la versión Plus de WhatsApp.

