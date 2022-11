WhatsApp es una plataforma de comunicación instantánea totalmente gratis que te permite chatear las 24 horas del día sin interrupciones, pero, en caso tengas a un contacto que quieres eliminar porque no para de hablarte, te llama a cada instante, se comunica contigo para ofrecerte sus productos o servicios, etc., existen diferentes métodos para bloquearlo sin dejar el visto de su último mensaje, esto si es que antes activaste la confirmación de lectura, ¿Quieres saber cómo hacerlo evitando entrar a la conversación? desde Depor lo explicaremos ahora mismo. Toma nota.

Muchos creen que la única manera de bloquear a alguien es ingresando al chat personal de ese contacto, no obstante, hay otras formas muy útiles cuando tú tienes la confirmación de lectura activa, quiere decir que si el usuario te ha enviado un último mensaje y acedes a la conversación, automáticamente dejarás el visto tras bloquearlo. Es necesario destacar que el proceso para bloquear sin dejar rastro es compatible en la versión de WhatsApp para los dispositivo móviles con sistema operativo iOS y Android.

Los pasos para bloquear contactos de WhatsApp sin dejar el visto

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales (⋮) que se ubican en el extremo superior derecho (en Android), para iOS toca la rueda dentada o engranaje de abajo.

El siguiente paso es acceder a los “Ajustes”.

Aquí oprime en los apartados que dicen “Cuenta” > “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y aprieta en la sección “contactos bloqueados”. Te saldrá la lista de números y usuarios que has bloqueado desde que vienes utilizando el servicio de mensajería.

Si deseas añadir a una persona adicional, haz clic en el ícono de “Agregar” (arriba a la derecha)

Finalmente, se abrirá tu lista de contactos en WhatsApp, elige al que quieres bloquear.

Listo, eso sería todo. Como puedes ver no has ingresado directamente a la conversación, significa que así evitarás el visto en caso tengas la confirmación de lectura activada, sin embargo, haz lo siguiente si no tienes agregado un número en tu agenda de contactos:

Abre WhatsApp y desde la pestaña “Chats” presiona la foto de perfil de ese número desconocido o no registrado.

Pulsa el ícono de “Información” o la “i” encerrada en un círculo.

Dirígete hacia el final y toca el botón rojo denominado “Bloquear”.

