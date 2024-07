¿Ya has creado algo curioso con la inteligencia artificial de WhatsApp? De seguro que miles de cosas. Con Meta AI puedes desde traducir un texto o simplemente crear un personaje que fue sacado de alguna película de ciencia ficción. ¿Le has pedido que traiga un personaje de ánime a la vida real? Nosotros le preguntamos por uno y esto nos respondió.

En esta oportunidad le dijimos a WhatsApp que dibuje a Goku, de Dragon Ball Z, en la vida real. Lo que no me esperé fue el realismo con el que lo diseño. También puedes, no solo, hacer lo mismo con Bulma, Androide 18, sino con otro personaje de ánime.

Para empezar a usar Meta AI en tu WhatsApp deberás actualizar la aplicación. No existen demasiados requisitos mas que tener tu terminal actualizado.

Así luce Gokú en la vida real según Meta AI de WhatsApp

WHATSAPP | Si le preguntas a Meta AI sobre Goku en la vida real, obtendrás estos resultados. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

WHATSAPP | Esto pasa si le dices algo como "en la vida real". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

WHATSAPP | Incluso, puedes verlo haciendo actividades como cocinar. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cómo activar Meta AI en WhatsApp para Android

Primero deberás ingresar a Google Play. Allí simplemente, en el buscador, trata de encontrar la aplicación de WhatsApp. Aparecerá un botón clásico que dice “Actualizar”. Dale en él y, cuando lo hagas, deberás ir a WhatsApp y chequear si ya cuentas con la más reciente actualización.

En caso contrario, si es que no aparece por ningún motivo, deberás reiniciar tu móvil. Además, trata de que la app esté completamente cerrada para que, una vez que tu dispositivo esté encendido, puedas emplear Meta AI.

Por otro lado, si no ves absolutamente nada, también puedes bajar la más reciente versión de WhatsApp usando la web oficial. Solo debes seguir este enlace y listo.

