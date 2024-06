WhatsApp Plus es una de las apps más buscadas en la web, no por la cantidad de funciones que tiene a diferencia de WhatsApp normal, sino porque la mayoría desea la más reciente versión del APK. ¿A qué se debe? Pues cuando intentas vincular tu cuenta con la app modificada, te aparece un error que dice “No se pudo vincular el dispositivo”. ¿Hay alguna solución? Aquí te presento alguna.

Recuerda que la más reciente versión de WhatsApp Plus es la V17.85 de AlexMods. Este APK tiene la característica de no generar un posible baneo de tu perfil de WhatsApp. Así que no tienes que preocuparte por ese detalle.

Descargar la última versión de WhatsApp Plus

Puedes descargar WhatsApp Plus usando este enlace. Solo tienes que presionar en “Bajar archivo” y en ese momento empezarás a obtener el APK en tu celular Android. Lo bueno es que se almacenará en tu móvil en caso lo pierdas.

Eso sí, siempre tienes que bajar la versión Pro, misma que necesita vinculación. En la actualidad es el único método para emplear la aplicación modificada. En caso contrario, si usas otras APK, es necesario que tengas un número nuevo, corriendo el riesgo de que te suspendan la cuenta.

WHATSAPP | Revisa que hayas descargado la más reciente versión. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cómo instalar la última versión de WhatsApp Plus

Para obtener el APK, primero debes descargarlo en el enlace que te dejé anteriormente. Dale en “Instalar” y se te mostrará un mensaje en el que tienes que darle los permisos correspondientes. Habilítalos y listo, ya tendrás la app de terceros en tu móvil.

En la actualidad la versión más reciente del APK es la V17.85 de AlexMods. Se espera que el desarrollador elabore una app que funcione con WhatsApp Web.

WHATSAPP | Dale los permisos correspondientes a la app. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Cómo solucionar “No se pudo vincular el dispositivo”

Lo primero que debes hacer será ingresar al WhatsApp de tu dispositivo Android.

Allí dirígete a Ajustes y luego a “Dispositivos vinculados”.

Deberás eliminar todos los terminales que se muestran allí.

Ahora abre WhatsApp Plus, dirígete a “Vincular nuevo dispositivo”.

WHATSAPP | Para escanear el código QR solo tienes 15 segundos. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

En ese instante se te mostrará un código QR. Coge un segundo celular prestado y tómale una foto.

Debes considerar que este paso lo debes hacer en 14 segundos como máximo.

Anda a WhatsApp y presiona en Ajustes, Vincular dispositivo y habilita la cámara para que escanees el código QR de la foto que tomaste.

Verás que volverá a cargarse nuevamente tus conversaciones de WhatsApp Plus.

Puede que el proceso lo tengas que repetir hasta en 4 oportunidades para que se solucione.

En caso tengas un celular iPhone, lo podrás lograr.

WHATSAPP | Con todos los pasos volverás a usar WhatsApp Plus. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

