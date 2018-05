WhatsApp permite que los contactos bloqueados puedan enviarte más mensajes

¿Te creías seguro de los indeseables en WhatsApp ? Resulta que el bloqueo de esta popular app de mensajería instantánea no es tan efectivo como crees.



Usuarios han reportado en redes sociales que el sistema de bloqueo de contactos de WhatsApp viene fallando en los sistemas operativos iOS y Android , según informó WaBetaInfo .



Pero no te desesperes, hay algo que puedes hacer para evitar amargarte el día con mensajes que nunca debiste leer. Lo que debes hacer es desbloquear al contacto para volver a bloquearla.



En teoría eso debería solucionar el problema, aunque hay reportes que no ha funcionado del todo. De momento, es la única vía para evitar las comunicaciones con un contacto en especial hasta que WhatsApp actualice la app .

